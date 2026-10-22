公平待客再獲肯定 新安東京海上產險今年連奪四大獎項

新安東京海上產險致力打造兼具溫度與專業的金融服務環境，於22日榮獲台灣服務產業交流協會（TSIDA）舉辦第四屆「金融友善服務調查」頒發「2026金融友善最佳服務企業」，更為本屆金融機構組唯一獲獎產險業者。加上今年先後獲得TSAA年度永續行動獎SDG 10銀獎、工商時報數位金融獎「數位公平待客優質獎」及《卓越保險評比》「卓越公平待客獎」等殊榮，展現公司長期投入金融友善與公平待客的具體成果，獲得社會各界高度肯定。

新安東京海上產險表示，金融友善服務是公司由上而下督導及跨部門橫向協作下，持續透過教育訓練深化同仁同理心與服務能力。近期即攜手淡江大學特殊教育資源中心舉辦「觸動心視界 黑暗不孤單」視障模擬體驗工作坊，由陳樑銓獨立董事率領近50位商品、營業、理賠及客服等第一線同仁共同參與。透過視障講師經驗分享，以及戴眼罩盲行、觸覺辨識與輔具操作等體驗，引導學員從不同感官理解視覺脆弱族群的真實需求。本次活動經前後測結果顯示，參與者在「與視覺脆弱族群溝通」及「提供適切支持與協助」等職能面向均達六成以上顯著提升，具體展現同理教育轉化為服務實力的成效。

因應台灣高齡化與多元共融的社會趨勢，新安東京海上亦持續關注各族群金融服務需求，深入洞察高齡者、聽語障者、新住民、原住民及其他金融弱勢族群的痛點，結合創新科技與服務優化雙軌並行，跨越語言、感官與資訊取得的障礙，陸續推出保險商品及權益提醒手語影片、多國語翻譯服務、結合點字與語音導讀的商品簡介以及數位無障礙官網設計，透過跨越語言、感官及資訊落差的服務措施，將原本艱澀的保險資訊轉化為更容易理解與運用的保障內容，讓不同背景與需求的民眾都能平等取得保險服務與風險保障。

新安東京海上強調，保險的價值不只是事故發生後的理賠，更應在每個人需要保障時都能被理解、被尊重。未來將持續以公平待客精神為核心，結合創新科技、友善服務與同理文化，打造更具包容性的保險服務環境，落實「保險保障不漏接、金融服務零距離」的理念，讓每一位民眾都能安心享有金融服務所帶來的安全感與保障，實踐企業永續與社會共好的承諾。