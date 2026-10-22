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獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

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獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
公股投信四合一，三種換股比例搶先曝光。圖／第一金控提供
公股投信四合一，三種換股比例搶先曝光。圖／第一金控提供

第一金、兆豐金合庫金、華南金等四家公股金控推動旗下投信的「四合一」，四家金控及旗下投信已全數召開董事會完成程序。將以第一金投信為存續投信，根據本報掌握的換股比例最新訊息，第一金投信跟其他三家公股投信由於資本規模跟淨值各有不同，因此換股比例也各有不同，其中，1股第一金投信將換1.4532股兆豐投信。

另外三家的換股比例，分別是1股第一金投信分別換到2.7321股合庫投信，以及4.4140股的華南永昌投信。

第一金控將在今日下午4時半於證交所舉行說明會，說明公股投信四合一相關事宜。由總經理方螢基主持，第一金投信董事長尤昭文、第一金投信總經理高子敬、兆豐金控總經理張傳章、合庫金控總經理蘇佐政、華南金控總經理蕭玉美等人出席。此案是到目前為止，金融併購史上參與的金控最多的一樁合併案。

換股比率則與每一家公股金控在第一金投信的持股比重連動。根據上述的換股比例換股結果，持股比重最高的是第一金投信，持股比重過半、約50.3%，兆豐投信居次、約30.4%，合庫投信持股9.8%、華南永昌投信持股9.5%。

持股比重也連動董監席次分配結果。合併後的第一金投信董事會的董監席次總共10席，持股過半的第一金投信有4董、2監，兆豐投信有1董、1監，而合庫投信、華南永昌投信則各有1席董事。

針對新底定的三大程序，知情人士指出，重點包括，1. 由第一金投信發行新股以換股合併其他三家投信，其餘三家金控則需申辦其投信子公司的消滅，並取得合併後第一金投信部分持股，因目的各不相同，例如第一金就是以投信的經營主導權為目的，而其他的金控則是以投資為目的，因此各家金控應個別向銀行局申請核准，而且在呈報金管會的時候，會一併函報財政部同意函以及員工安置計畫同意書。

2. 由各家金控個別申請銀行局核准後，再由身為存續投信的第一金投信向證期局遞件申請，且三家消滅投信亦需於申請文書上用印，以證明雙方合意合併。

3. 由第一金集團送件取得公平交易委員會核准。

這次各公股投信所委託的財務顧問，其中兆豐和合庫投信委託KPMG，第一金投信則是委託安永，華南永昌投信委託德勤。

第一金控 兆豐金 合庫金 華南金控 投信

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