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公股投信四合一將登場！四大公股金控16:30召開重訊記者會
公股投信整併案迎來重大進展！第一金控（2892）、兆豐金控（2886）、合庫金控（5880）及華南金控（2880）22日下午4時30分，將於台灣證券交易所三樓記者室聯合召開重大訊息說明記者會，預料將正式對外宣布公股投信整併案，四大公股金控高層將共同出席，備受市場關注。
據了解，此次記者會由第一金控總經理方螢基、第一金投信董事長尤昭文、第一金投信總經理高子敬、兆豐金控總經理張傳章、合庫金控總經理蘇佐政，以及華南金控總經理蕭玉美共同出席。
此次四大公股金控罕見同步召開重訊記者會，加上第一金投信董事長及總經理也將出席，顯示公股投信整併案已進入關鍵階段。市場關注整併架構、各家金控參與方式、股權分配及後續整合時程，相關細節預計將於下午記者會正式揭曉。
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