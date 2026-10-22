四大金控今下午4點半宣布投信整併！第一金握主導權

公股投信「四合一」22日董事會過關！第一金（2892）、兆豐金（2886）、合庫金（5880）及華南金（2880）四大金控，預計下午4時30分在證交所舉行重大訊息記者會，共同宣布整併進度。

據了解，合併後第一金將持股逾五成，取得經營主導權，後續將送金管會及公平會審查。

此次整併涉及第一金投信、兆豐投信、合庫投信及華南永昌投信，預計由第一金投信擔任存續公司，透過發行新股換股合併其他三家投信。

據市場先前傳出規劃，合併後四家金控持股比重，第一金約50.3%居冠、兆豐金30.4%居次，合庫金9.8%、華南金9.5%。

董監席次也大致底定，合計10席，第一金取得4席董事、2席監察人，兆豐金1董1監，合庫金及華南金各分得1席董事。不過，最終持股比率及董監安排，仍待四家金控正式公告。

四家金控今日將由第一金總經理方螢基、兆豐金總經理張傳章、合庫金總經理蘇佐政及華南金總經理蕭玉美共同出席，第一金投信董事長尤昭文及總經理高子敬也將與會。

財政部長莊翠雲日前表示，四家投信已完成盡職查核、合併換股比例協議及員工溝通，後續須經董事會等法定程序通過，再向金管會提出申請。

金管會主委彭金隆19日也釋出正面訊號，過去金融整併最常卡在勞資協商，如今相關問題已處理完畢，加上投信規模較小、業務單純，預期正式送件後，半年內完成審查應有機會。

據統計，四家投信截至8月底合計基金規模約3,904億元、共99檔基金。合併後除擴大資產管理規模，如何整合四大金控通路、提升經營績效，將是下一階段重點。