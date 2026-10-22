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「Music EXPO LIVE 2026」登陸小巨蛋 台新Richart抽票享最高3.3%回饋

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
「Music EXPO LIVE 2026」登陸台北小巨蛋！台新Richart力挺粉絲、抽票再享最高3.3%回饋。圖／台新Rachart提供
「Music EXPO LIVE 2026」登陸台北小巨蛋！台新Richart力挺粉絲、抽票再享最高3.3%回饋。圖／台新Rachart提供

針對2026年日韓音樂盛典「MUSIC EXPO LIVE in TAIPEI」，台新銀行攜手Mastercard推出Richart卡友獨家系列禮遇，從點數抽獎、演唱會套票到現場限量周邊，全方位陪伴歌迷實現追星夢。

去年在東京首度舉辦便獲得熱烈迴響的「MUSIC EXPO LIVE」，今年海外首站選定台北小巨蛋，邀集ATEEZ、櫻坂46及&TEAM等日韓人氣團體輪番登台，門票於7月開賣後迅速售罄，一票難求。台新銀行觀察，隨著演唱會經濟持續升溫，粉絲對音樂娛樂的投入不僅止於購票，也延伸至交通、住宿及周邊商品等消費需求。為回應歌迷熱烈期待，台新Richart於10月上旬在Richart Life App推出「點數追星活動」，卡友只需使用30點台新Point，即可參加雙人演唱會套票抽獎，活動上線短短幾天便吸引近3000名卡友參與，展現台新點數生態圈的超高黏著度與應援實力。

除了售票階段的抽獎活動，台新銀也將服務延伸至演唱會現場。10月24日、25日活動當日，Richart卡友憑卡至現場服務專區，即可免費兌換限量「Music Expo紀念卡夾」，為追星旅程增添專屬紀念。此外，持台新Richart卡於指定售票、交通及訂房通路消費，最高可享3.3%回饋，讓卡友在規劃演唱會行程時，也能享有實用的消費優惠。

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