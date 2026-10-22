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TISA1.0、2.0雙軌並行 金管會拚租稅優惠2028年報稅上路

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院會22日討論台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）第二階段租稅優惠方案。行政院長卓榮泰表示，目前TISA開戶人數已超過27萬人，為鼓勵國人提早累積退休資產，已請金管會著手修正《證券投資信託及顧問法》。金管會表示，TISA 1.0將繼續運作，未來與新增租稅優惠的TISA 2.0雙軌並行，目標在2027年完成修法，力拚2028年報稅適用。

為鼓勵民眾累積中長期資產、提早準備退休生活，金管會於2025年6月推動成立TISA，並由集保結算所建置相關機制。民眾開立專戶後，定期定額投資符合條件的基金，可享有免申購手續費、低經理費等優惠。

卓榮泰指出，因應人口高齡化趨勢，政府希望建構退休儲蓄的第三支柱，培養國人中長期投資理財的習慣，因此進一步研擬TISA第二階段租稅優惠，鼓勵民眾提早累積退休資產。

金管會副主委莊琇媛表示，目前TISA資產規模已超過216.4億元。至於第二階段租稅優惠，金管會規劃，民眾提撥至TISA專戶的金額，可在規定額度內自所得中扣除；未來提領時，若符合特定條件，則可適用免稅。

莊琇媛說明，依目前規劃，民眾年滿60歲後提領，或專戶持有期間累計滿30年，均可適用免稅；若發生重大疾病、死亡等特定重大事件，也將依相關規定規劃適用條件。相關制度參考《勞工退休金條例》的精神，希望鼓勵民眾透過長期投資累積退休資產。

不過，若不符合相關免稅條件，當初提撥且已自所得中扣除的金額，將併入提領當年度所得課稅。至於新制是否適用於已開立TISA帳戶的民眾，也就是是否溯及既往，莊琇媛表示，目前仍在研擬修法階段，還須與財政部進一步討論，並審慎評估既有帳戶資料掌握及後續申報作業等問題。

金管會官員補充，依目前與財政部討論的方向，TISA 2.0每年最高2萬4,000元的提撥金額，將自綜合所得總額中扣除，並非列舉扣除額或特別扣除額。政府希望透過租稅誘因，鼓勵民眾持續投資、培養長期理財習慣，透過長期累積達到積沙成塔的效果。

官員指出，TISA第一階段並未提供租稅優惠，但民眾仍可享有相關投資機制及經理費、手續費等優惠。未來TISA 1.0將繼續運作，TISA 2.0則須另行開立租稅優惠專戶，以控管每年最高2萬4,000元的扣除額，並利於後續所得稅申報。既有1.0帳戶持有人仍可繼續使用原帳戶，也可依規定另開2.0帳戶，兩者並行。

至於上路時程，金管會表示，若要趕上2027年報稅，修法及相關配套作業的時間可能較為緊迫，目前目標是在2027年完成修法，力拚2028年報稅適用。至於新制是否回溯至2027年1月1日起適用，以及既有帳戶如何銜接，仍須與財政部進一步討論。

TISA 報稅 金管會

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