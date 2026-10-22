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楊金龍遭冒名開Threads帳號！央行急澄清：總裁從未設立個人社群帳號

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中央銀行今日緊急聲明，有不明人士在社群平台Threads冒用總裁楊金龍名義設立帳號，並對外發表不實言論。央行強調，楊金龍從未以個人名義設立任何社群媒體帳號。聯合報系資料照
中央銀行今日緊急聲明，有不明人士在社群平台Threads冒用總裁楊金龍名義設立帳號，並對外發表不實言論。央行強調，楊金龍從未以個人名義設立任何社群媒體帳號。聯合報系資料照

連中央銀行總裁楊金龍也遭到冒名。中央銀行今日緊急發布澄清聲明，指出近日發現有不明人士在社群平台Threads冒用總裁楊金龍名義設立帳號，並對外發表不實言論。央行強調，楊金龍從未以個人名義設立任何社群媒體帳號，呼籲民眾切勿輕信，以免受騙。

央行表示，近期發現有人假借楊金龍名義在Threads平台活動，為避免民眾誤認相關言論出自央行總裁，因此特別發布新聞稿澄清，強調所有以楊金龍個人名義設立的社群媒體帳號，均非本人所有。

央行進一步指出，有關央行各項政策及重要資訊，均以央行官方網站及官方社群媒體公告為準，民眾不應將不明社群帳號發布的內容視為央行官方立場。

至於遭冒名帳號究竟發表哪些不實言論，以及是否涉及詐騙行為，央行並未進一步說明，僅呼籲民眾提高警覺，避免受到非官方資訊誤導。

Threads 央行 楊金龍

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