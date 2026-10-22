台新新光金舉辦2026供應商大會 125家廠商響應「誠信經營 人權守護」

台新新光金控於日前舉辦「2026台新新光金控供應商大會」，子公司台新銀行、新光人壽、台新證券等均共同參與，並以「誠信經營 人權守護」為主題，邀集逾125家供應商共襄盛舉。台新新光金控透過人權專題講座、邀請供應商響應「誠信人權共榮宣言」，以及優良供應商表揚等安排，深化供應商對誠信經營與尊嚴勞動的認識，致力將人權保障從理念延伸到日常管理。

台新新光金控行政服務處資深副總經理梁富惠表示，供應商是公司長期發展的重要夥伴，特別感謝各供應商持續支持，讓公司得以為客戶提供優質服務。今年供應商大會由金控與各子公司團隊共同投入籌辦，展現合併後跨單位協作的新氣象。梁富惠指出，誠信經營是企業立足、永續被信任的根本；人權守護則是企業善盡社會責任、接軌國際標準的重要基礎，台新新光金控期待與供應商攜手營造公平、健康且安全的職場環境。

為協助供應商掌握國際人權趨勢與職場管理實務，台新新光金控特別邀請徐睿謙律師以「國際人權標準與尊嚴勞動之實務管理」為題進行分享，內容涵蓋國際人權原則、企業人權盡職調查等議題，進一步延伸至職場霸凌及不法侵害防治等層面的探討，並說明企業如何透過制度設計、預防措施及適當的反映與處理管道，建立員工信任、企業聲譽及長期競爭力以降低經營風險。

在活動中也進行「誠信人權共榮宣言」，以「以誠信為本、以人權為先」為核心，邀請供應商共同重視勞動權益與職場尊嚴。除了理念宣示，台新新光金控也提供「供應商勞工權益自主檢核表」及「守護職場安全與尊嚴勞動承諾聲明」，協助供應商檢視既有管理作法、找出改善方向，讓承諾轉化為可持續推進的具體行動。此外，台新新光金控在活動中也表揚10家年度優良供應商，表彰在服務品質與合作積極度上的投入。

台新新光金控供應商大會採用無紙化QR Code報到模式，減少傳統紙本簽到作業，兼顧報到效率與環境友善。為推廣永續理念，活動中也邀請到綠帶純植物烘焙主廚Isabella曹思蓓以「從甜點出發，吃出永續未來」為題，分享投入純植物甜點研發17年來的經驗與食材創新。現場並準備純植物烘焙點心，與會者透過品嚐認識植物性飲食的多元風味，感受永續也能從日常的選擇開始。

梁富惠強調，永續轉型需要企業與供應商長期攜手共同投入，台新新光金控將持續整合集團資源、分享管理工具與實務經驗，深化與供應商合作關係，共同建立以誠信為基礎、尊重人權且具高度韌性的永續供應鏈。