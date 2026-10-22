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薔琵颱風來襲 國泰立即啟動保戶服務關懷機制

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰人壽啟動「保戶服務措施」。國泰人壽／提供
國泰人壽啟動「保戶服務措施」。國泰人壽／提供

中央氣象署已於22日上午11時30分發布薔琵颱風陸上颱風警報，因應颱風帶來的衝擊，國泰人壽已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳等服務；國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助，與保戶一同渡過風災難關。國泰產險啟動關懷措施，提醒保戶提早做好防颱準備，預先做好防災措施，密切注意政府公告，保持警覺並多留意氣象狀況及自身安全。

國泰人壽指出，針對應繳月為2026年10月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2026年12月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。智能客服中心也提供客服專線0800-036-599及網路電話服務，有需要之民眾亦可善加利用。

國泰人壽呼籲民眾「颱風不輕忽、及早做準備、在家最安心」，隨時關心颱風動向，及早做好防颱準備，清理戶外水溝，固定好門窗招牌，收好陽臺盆栽，準備手電筒及電池因應停電；出外也請特別注意較大雨勢、留意強風，避免從事海邊及山區活動。

國泰產險提醒保戶提早做好防颱準備，預先做好防災措施，密切注意政府公告，保持警覺並多留意氣象狀況及自身安全。

民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，國泰產險提醒，在水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損，由於目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，若水已淹及排氣管高度，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。

若民眾已投保國泰產險「住宅火災及地震基本保險」與「住家綜合險－泰安心」兩項商品，兩者皆涵蓋「颱風及洪水災害補償」保障。依據保險標的所在地區不同，提供新台幣7,000至9,000元不等的理賠限額。國泰產險提供客服專線，若颱風造成損失，請撥打0800-212-880或官網。

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