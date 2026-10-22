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薔琵颱風來襲 富邦人壽、產險即刻啟動緊急應變方案

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

薔琵颱風來勢洶洶，氣象局已發布陸上颱風警報，提醒全台各地應嚴防強陣風、豪雨、溪水暴漲及大浪來襲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。富邦人壽、富邦產險於第一時間啟動緊急應變方案，富邦人壽保戶若因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施；富邦產險亦同步啟動快速理賠機制，為保戶提供最即時的協助與理賠指引。

富邦人壽指出，針對應繳月為115年9月～116年1月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於七大合作院所住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。此外，富邦人壽亦提供客服專線（0809-000-550），或可至全台各地客戶服務櫃檯，有需要之保戶可善加利用；倘若發生重大且需急難救助災區，富邦人壽也將視災情及適當性，動員志工同仁協助民眾共同渡過難關。

富邦產險亦提醒民眾，若遇到愛車泡水情況，泡水高度已超過車底板時，切記不可將車輛主電源開啟或發動引擎，避免造成電路短路或引擎機件受損，保持原狀先聯絡修理廠拖吊回廠檢修。此外，住家屋內發生淹水情形，建議可先拍照記錄，後續再申請相關理賠。若富邦產險保戶遇到車輛因颱風導致泡水損壞，或是屋內淹水等情況，可至富邦產險的「富邦小管家會員平台」通報理賠及查詢理賠說明及應備文件；若遇到颱風導致行程延誤、取消或更改行程，則請保留相關證明文件及費用單據正本，後續可至「旅遊小管家」平台進行理賠通報或Q&A查詢。各項理賠項目皆可透過臨櫃、業務員送件等多元通路申請，富邦將秉持「從優、從速、從寬」原則辦理。如有疑問，歡迎撥打客服專線 0800-009-888 洽詢。

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