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台企銀攜手新安東京海上升級網路投保旅平險 新增法定傳染病保障

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

因應國人出國旅遊需求增加，台企銀持續優化網路投保服務，攜手新安東京海上產物保險推出「平安御守個人旅行綜合保險」，新增法定傳染病保障，提供涵蓋意外事故、突發疾病及法定傳染病風險的全方位海外旅遊保障。客戶可透過台企銀網路銀行保險專區進行線上投保，不受時間及地點限制，出國前即可依自身旅遊行程及保障需求選擇適合的保險方案。

台企銀指出，國人出國旅遊期間，除可能面臨意外事故、突發疾病等風險外，亦可能因感染法定傳染病產生醫療或相關費用。此次與新安東京海上產物保險合作升級海外旅遊保障，讓客戶在規劃海外旅遊時，除了基本的旅行平安保障外，也能將旅途中可能面臨的疾病風險納入考量，進一步提升海外旅遊保障的完整性與周延性。

「平安御守個人旅行綜合保險」投保流程簡便，客戶透過台企銀網路銀行即可完成商品試算、投保及繳費，出發前一小時即可快速完成保險規劃，隨時隨地享有便利的網路投保服務。

為鼓勵客戶善用數位管道，台企銀自即日起至12月31日止同步舉辦網銀投保抽獎活動，凡於活動期間透過台企銀網路銀行完成保險商品線上投保並完成繳費者，即可取得抽獎資格，有機會獲得3C居家旗艦組10,000元即享券、長榮酒店5,000元即享券及統一超商虛擬商品卡500元等多項好禮。抽獎方式及資格，請至台企銀官網首頁「網銀投保抽獎活動」查詢。

台企銀 旅平險 法定傳染病

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