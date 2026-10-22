TISA 租稅優惠2.0來了！政院拍板每年最高2.4萬元可扣所得

行政院長卓榮泰22日於院會中討論台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）租稅優惠2.0。卓榮泰裁示請金管會啟動《證券投資信託及顧問法》修法，未來每年投資本金享有最高2.4萬元免稅額度。

行政院發言人李慧芝轉述卓榮泰裁示，台灣在全力推動亞洲資產管理中心的同時，政府也持續落實普惠經濟。金管會自去年7月開始推動個人投資儲蓄帳戶（TISA）第一階段制度，引導民眾養成中長期投資習慣，目前TISA帳戶開戶人數已超過27萬人。

卓榮泰表示，因應人口高齡化的社會趨勢，政府也希望建構退休儲蓄的第三支柱，培養國人中長期投資理財的習慣。因此，依行政院要求，金管會及財政部正研擬第二階段TISA租稅優惠方案，鼓勵國人提早累積退休資產。

在第二階段將提出幾項租稅優惠措施，首先，民眾本人、配偶及受扶養的未成年子女，每年提撥至TISA帳戶的金額，在新台幣2萬4,000元額度內，可自當年度綜合所得總額中扣除。

第二，符合退休準備需求者，未來將參考《勞工退休金條例》的精神，規劃年滿60歲後提領可免稅；或者持有專戶滿30年者，也可適用免稅，以鼓勵長期投資，並培養國人資產管理素養。

第三，TISA專戶持有人如不幸死亡，或罹患重大疾病、遭遇重大變故等特定事由，也可比照相關條件，適用免稅措施。

卓榮泰請金管會就第二階段TISA租稅優惠方案，盡速研擬評估報告，並將《證券投資信託及顧問法》修法草案盡速報請行政院審議，希望能早日完成修法，落實相關優惠措施。

金管會主委彭金隆日前在立法院答詢時表示，金管會2024年宣布推出具有台灣特色的TISA，並跟財政部溝通協調，納入「普惠於全民」的概念，落實在TISA制度之中。TISA第一階段沒有租稅優惠，如今金管會正在研擬「稅式支出」（Tax Expenditure），會盡速送到財政部審查，評估報告不用到年底就可提出。