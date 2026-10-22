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遠銀攜手萬國 聚焦高資產家族傳承與跨境資產返台風險

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
遠東商銀副總經理張小倩（左二）率專業團隊與高雄市副市長林欽榮（右三）、高雄市政府經濟發展局副局長林廖嘉宏（右二）及高雄市政府法制局局長王世芳（左三）合影，共同關注企業與家族傳承等相關議題。圖／遠銀提供
遠東商銀副總經理張小倩（左二）率專業團隊與高雄市副市長林欽榮（右三）、高雄市政府經濟發展局副局長林廖嘉宏（右二）及高雄市政府法制局局長王世芳（左三）合影，共同關注企業與家族傳承等相關議題。圖／遠銀提供

資產客戶在財富傳承過程中，往往須同時面對資產配置、稅務規劃、股權移轉及家族治理等多重課題。為促進金融與法律專業交流，並深化高雄亞灣資產管理中心的發展，高雄市政府經濟發展局與法制局協同主辦單位三家知名法律事務所，共同舉辦「財富治理、法遵與爭議解決」研討會，邀集產官學界人士分享實務經驗，探討高資產家族財富治理與傳承規劃。

遠東商銀副總經理張小倩受邀主持「家族傳承、紛爭預防與爭議處理」場次，攜手遠東商銀家族辦公室首席顧問田富靖及萬國法律事務所合夥律師陳誌泓、吳典倫，分別從傳承工具選擇、境外資產管理與紛爭解決管道切入，剖析企業主在世代交棒過程中面臨的關鍵課題。

張小倩指出，遠東商銀深耕財富管理逾30年，長期陪伴客戶走過人生不同階段，也觀察到客戶的需求已從資產累積與配置，延伸至財富傳承、家族利益分配及爭議預防。因此，遠東商銀於2025年升級推出私人銀行服務，透過家族辦公室整合金融、法律、稅務、信託、不動產等資源，偕同萬國法律事務所及會計師事務所等外部專業團隊，提供更全面的傳承規劃。藉由「稅、傳、分、安」四字訣，協助客戶將複雜的跨境資產與世代交棒需求，轉化為具體且可執行的客製化方案。

談到傳承的起點，陳誌泓建議，企業主應先盤點資產、確認繼承人與傳承目標，再選擇合適工具，並透過保險規劃預留稅款及指定財產分配，降低因資金需求被迫處分核心資產的風險。

針對跨境資產管理，田富靖則提醒，除釐清資金來源與稅務申報義務，也應留意企業帳戶權限及應變機制，他以一名在中國大陸經營工廠逾20年的企業主為例，該工廠曾因跨國帳戶權限集中於一人，導致突發狀況發生時，海外公司付款與薪資發放受到影響。此案例顯示，跨境資產規劃除了稅務安排與資產配置，也須考量權限管理及營運持續性。

至於如何解決家族成員因股權或利益分配出現歧見，吳典倫指出，調解、訴訟與仲裁各有適合情境，應依爭議性質及當事人需求，選擇適切的處理方式，如仲裁具有程序不公開特性，對重視隱私與聲譽的企業主及家族而言，值得納入評估。

亞洲資產管理中心政策推進，遠東商銀已於2026年獲准開辦高資產客戶業務，重點打造的高雄亞灣旗艦分行預計於2027年1月開幕，為企業跨境布局與世代接班創造更多可能。展望未來，遠東商銀將以私人銀行為服務核心，持續實踐涵蓋財富（Wealth）、幸福（Well-being）與社會福祉（Welfare）的3W價值理念，結合多元資源與客製化服務，陪伴客戶提早部署、穩健接班，讓財富得以延續，企業價值與家族精神也能傳向下一代。

遠銀 傳承 資產

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