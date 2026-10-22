開戶很麻煩？ 高利活存、免費跨行轉帳…數位存款帳戶十大榜單出爐

每個月領到薪水，扣掉房租、水電和信用卡帳單，剩下的錢該怎麼運用？如果希望保留隨時動用的彈性，又想多領一些存款利息，數位帳戶是不少人會列入考慮的選項。

數位帳戶是什麼？和一般銀行帳戶差在哪？

數位帳戶是透過網路申辦的銀行存款帳戶，主要用來存放與管理資金，可依銀行規定使用轉帳、提款、繳費等服務。

它和一般銀行帳戶的主要差異，在於開戶與身分驗證方式，以及後續的交易限制。有別於一般臨櫃開立帳戶，數位帳戶主要透過網路申請及驗證，通常不提供紙本存摺，常見高利活存、跨行交易減免等優惠。

數位帳戶也不等於純網銀。設有實體分行的銀行，同樣可以提供數位帳戶；部分帳戶若要提高交易額度或開通更多功能，仍可能需要補充驗證或臨櫃辦理。

近年各家銀行針對數位帳戶陸續推出高利活存、免費跨行轉帳、新戶開戶禮等優惠，吸引民眾關注。究竟網路討論最多的數位存款帳戶是哪一家？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點「十大數位存款帳戶」聲量排名，並帶你了解各家優惠特色與申辦前值得注意的細節。

【網路溫度計DailyView】提醒您



謹慎理財、信用至上。



本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

No.10 王道銀行 O-Bank

帳戶特色：符合資格的新戶，10萬元內享12%活存年利率，優惠為期1個月。

在本次聲量排行榜中，王道銀行O-Bank位居第十名，但祭出的12%活存年利率是榜單中最高的！

2026年7月1日至12月30日期間首次成功開戶的新戶，首月就能享有10萬元內12%的新台幣高利活儲；10萬至20萬部分也有2.1%，對想運用閒置資金多賺點利息的小資族頗具吸引力。不過，這項高利優惠僅適用1個月，並非全年都能享有。

舊戶方面，王道銀行另有優利活存方案。即日起至2026年12月30日20：00止，首次從其他銀行單筆轉（匯）入至少5萬元，即可享有6個月優惠利率，50萬元內享2.1%，50萬至100萬元的部分則為1.5%，但也提醒帳號末兩碼為99者不適用。

No.9 華南銀行 SnY

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示意圖／Freepik

帳戶特色：當月完成指定任務之一，次月可享10萬元內優惠活存年利率，目前為2.3%。

每個月固定存下一筆錢，是不少小資族累積存款的方法。華南銀行SnY數位帳戶將存款餘額納入優惠條件，2026年不分新舊戶，只要當月完成指定任務，次月即可享有10萬元內2.3%（目前利率）的優惠活存年利率，實際利率則會隨銀行牌告調整。

其中最簡單的方式，就是臺幣帳戶月底餘額達1萬元；也能選擇外幣帳戶月底美元餘額達300美元，或使用指定電子支付、華銀支付綁定SnY帳戶，當月累積扣款達888元。四項任務只需擇一完成，不過每月都得符合條件，才能持續享有優惠利率，網友讚嘆：「任務簡單達成真不錯」。

SnY帳戶每月也提供20次免費跨行轉帳及10次跨行提款，讓經常需要轉帳、領錢的存戶，有機會省下日常交易的手續費。

No.8 臺灣銀行

帳戶特色：每月提供99次網銀跨行轉帳免手續費、臺幣活存優惠年利率目前為2.075%。

房租、生活費、旅遊基金分別放在不同帳戶，每個月光是轉帳就得操作好幾次。對經常需要調度資金的人來說，臺灣銀行數位存款帳戶就是不錯的選擇。每月提供99次網銀跨行轉帳免手續費優惠，透過實體ATM跨轉、跨提也各享10次免手續費，讓網友直呼：「網銀跨轉99次真的很讚」。

活期存款方面，2026年不分新舊戶，10萬元內享2.075%（目前利率）活存年利率，每月都能領息。不過，這項利率會隨銀行牌告調整，優惠利息的起息門檻為5,000元。

值得留意的是，臺銀自2025年5月29日起，針對半年以上無存提交易紀錄、且餘額未達規定金額的帳戶，將暫停自動化交易功能。相關討論中，有網友提醒：「偶爾要動一動才不會被凍結」，也有人好奇：「每月把利息轉出來就行了吧」。

No.7 星展銀行 星禧

示意圖／Freepik

示意圖／Freepik

帳戶特色：搭配指定多幣簽帳金融卡，在海外以14種指定外幣交易並成功由同幣別外幣帳戶扣款，可免收1.5%國外交易手續費，適合有海外消費需求的存戶。

準備出國旅遊，看到日圓匯率不錯就先換一些，等到出發時再使用，是不少旅客習慣的操作手法。星展銀行「星禧數位帳戶」主打外幣管理，搭配星展多幣簽帳金融卡，海外消費若以14種指定外幣交易，並成功由同幣別外幣帳戶扣款，即可免收1.5%國外交易手續費。不過，也要注意國外ATM所屬機構或國際網路仍可能另外收取費用，提款前應確認畫面顯示的收費資訊。

在國外ATM提領指定外幣，還可享有免收星展銀行本身的提款手續費。透過digibank App能24小時線上換匯，享有指定匯率優惠；帳戶每月也提供15次自動化通路免費跨行轉帳。

申辦星禧數位帳戶時，身分驗證也有指定條件！申請人不僅要準備雙證件，還須持有本人曾臨櫃開立的其他銀行存款帳戶，才能完成線上身分驗證。若日後想提高轉帳額度、設定約定轉入帳號等功能，則須前往星展分行辦理帳戶升級。

No.6 中國信託

中國信託提供

中國信託提供

帳戶特色：ATM據點廣，遍布全臺多家7-ELEVEN門市，方便日常提款。

平常到超商買東西，順手領個錢，是不少人熟悉的生活習慣。中國信託數位存款帳戶的一大特色，就是中國信託在全臺設置超過8,000台ATM，服務據點涵蓋分行及多家7-ELEVEN門市，方便存戶日常提款，持中信金融卡提款免手續費。

2026年下半年，中國信託推出免手續費任務，持有uniopen聯名卡、設定信用卡數位帳單，網路銀行能正常啟用，再完成一項指定的任選金融往來任務，每月可享10次免費臺幣跨轉，以及指定外幣存、提款各1次免手續費。

數位帳戶轉為實體帳戶的經驗也引起討論。一名網友分享，使用中國信託數位帳戶五個月後，因偏好實體存摺，決定到分行辦理轉換，沒想到未預約也順利完成，整個過程約20分鐘，讓他直呼：「乾脆又俐落」，貼文吸引約6萬次瀏覽，也帶起一波聲量高峰。有脆友表示：「我也喜歡實體銀行戶頭」；另有人分享不同銀行的臨櫃經驗，認為辦理流程可能較繁瑣。

No.5 第一銀行 iLEO

帳戶特色：2026年底前，12萬元內享2%活存年利率，每月跨轉、跨提各10次免手續費。

數位帳戶的高利活存優惠，有些只開放新戶申請，有些則要求每月完成指定任務。第一銀行iLEO走的是相對簡單的路線，2026年新舊戶都能享有12萬元內2%活存年利率，不必額外達成消費或投資條件。

若以存滿12萬元、維持一年且利率不變計算，利息約2,400元（未計稅費及複利）；此為計算示範，目前公告優惠至2026年12月31日，實際利息仍依存款天數與後續利率計算。此外，每月還有跨行轉帳、提款各10次免手續費。對於優惠延長，網友也給予肯定：「願意維持就給讚，而且是一整年」、「一銀獅大哥！不囉嗦直接延長一年」。

想存旅遊基金、換手機，或準備緊急預備金，也能利用iLEO App的「夢想帳戶」功能，選擇自己存或自動存，設定30至365天的儲蓄計畫，並依需求調整金額、隨時提領，讓存錢安排更有彈性。

No.4 聯邦銀行 New New Bank

聯邦銀行 New New Bank提供

聯邦銀行 New New Bank提供

帳戶特色：符合資格的新戶，指定期間15萬元內享10%年利率；舊戶完成任務，40萬元內可享3%。

聯邦銀行New New Bank即日起至2027年1月20日推出高利活存優惠，新戶年利率由15%調整為10%，額度則由10萬元提高至15萬元。不過，10%優惠每人僅限一次，例如7月開戶，優惠利率只計算7月21日至8月20日。

舊戶分為「初級會員」與「金級會員」。初級會員享40萬元內1.5%年利率；若每月完成推薦2人成功開戶、金融卡消費扣款滿1萬元，或3筆證券定期定額扣款其中一項任務，次月即可升為金級會員，享40萬元內3%年利率。

對這次利率調整，存戶的感受並不相同。有網友直言：「以前是30萬→4%，改成40萬→3%，改惡無誤」，也有人認為：「對本來就拿初階（初級會員）1.5的人來說，好事一件」。另有存戶分享：「我證券戶在別的地方，一開始覺得小麻煩，最後還是有開定期定額0050在New New Bank，覺得可以試試」。

No.3 永豐銀行 DAWHO

帳戶特色：大戶、大戶Plus等級，30萬元內享1.5%活存年利率，跨轉跨提優惠依等級而異。

同樣使用數位帳戶，能享有的利率與免費轉帳次數卻可能不同，關鍵就在會員等級。永豐銀行DAWHO在2026年新增「大戶Plus」，形成大大、大戶、大戶Plus三級會員，下半年大戶平均財富升等門檻也由10萬元提高至30萬元。

目前優惠至2026年12月31日，大大、大戶、大戶Plus每月免費跨提、跨轉合計分別為5次、20次及30次；大戶與大戶Plus另享30萬元內1.5%活存年利率。想升級大戶，也可透過單筆換匯滿5,000元，或設定永豐銀行指定信貸扣款帳號等方式達成，次月適用。大戶Plus則須平均財富達100萬元，並完成指定換匯或台股交易任務。

門檻提高讓部分存戶卻步，有網友直言：「10萬改30萬，看來可以放棄永豐了，可惜了」；另有大戶Plus使用者分享：「我個人覺得不會耶，大戶Plus開心用，投資大盤ETF準備退休金」。

No.2 台新銀行 Richart

帳戶特色：符合資格的新戶，優利子帳戶30萬元內享3.5%；舊戶完成任務，100萬元內享1.8%。

提到數位帳戶，Richart數位存款帳戶是網路上經常被討論的選擇之一。其中「優利子帳戶」可讓存戶在原本的主帳戶之外，另外存放想賺取高利息的資金，符合條件後即可享有專案利率。

適逢Richart成立10週年，台新銀行調整優利子帳戶存款優惠，新戶符合資格可享30萬元內3.5%活存年利率；舊戶（2026年5月31日前已開戶者）優惠額度則由30萬元提高至100萬元，完成指定任務可享1.8%年利率，專案至2027年4月1日。額度提升讓部分舊戶相當有感，直呼：「舊戶有人權！剛好現在錢暫時不丟股票可以先轉過來放」；也有人提醒「1.8%是子帳戶才有，本帳還是基本利率」。

No.1 國泰世華銀行

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

帳戶特色：CUBE App介面與操作體驗受關注，母子帳戶功能方便分類管理資金。

拿下本次數位存款帳戶聲量冠軍的國泰世華銀行，相關討論不只圍繞存款優惠，CUBE App的操作體驗與「母子帳戶」管理功能，也成為網友關注的焦點。

比如想把生活費、旅遊基金和緊急預備金分開管理，可透過CUBE App使用「母子帳戶」功能，用戶可在一個母帳戶下最多加開五個子帳戶，並設定儲蓄目標。有網友分享：「子帳戶的功能真的超好用」、「我用國泰的帳戶開了四個子帳戶，把該用的錢都先轉進去帳戶裡面」，方便區分不同用途的預算。

同時，CUBE App的介面設計也獲得不少使用者肯定，有網友表示：「介面做的很好」、「CUBE App功能太多太強了，介面也好看」。實體服務方面，國泰世華銀行除了全台分行均設有台、外幣提款功能的ATM，在部分台北捷運站、全聯門市也有國泰世華ATM身影，讓民眾通勤、採買時就能順路提款，減少專程前往銀行的需求。

數位存款帳戶常見問題

Q：數位帳戶可以領現金嗎？



可以。依銀行規定使用金融卡或開通無卡提款，提款額度與手續費須另行確認。

Q：已有薪轉戶，還需要開數位帳戶嗎？



不一定。先比較利率、免費跨轉及跨提次數；若想將支出與儲蓄分開管理，也可評估開戶。

Q：數位帳戶有存款保險嗎？



符合承保範圍的存款有保障。同一人在同一家要保機構的受保存款須合併計算，含臺外幣本金與利息，最高保障新臺幣300萬元。

Q：數位帳戶哪家最好？



依存款金額與使用習慣選擇，同時比較利率、優惠額度、適用期間及任務條件，別只看最高利率。

Q：數位帳戶和證券帳戶一樣嗎？



不一樣。數位帳戶是銀行存款帳戶，主要用於存錢、轉帳及提款；證券帳戶則開立於證券商，用來買賣股票、ETF等有價證券。部分數位帳戶可作為證券交割帳戶，負責交易款項收付，實際須確認銀行與券商是否支援。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月7日至2026年10月6日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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