快訊

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

為演講踢壞桌子再道歉！作家澄清物化女性爭議 認造成傷害：錯在我

薔琵將海陸警齊發！氣象署最新風雨預測 颱風假明天17縣市達標

聽新聞
0:00 / 0:00

費半及那指收高 但中東衝突風險恐升級 台北股匯震盪

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

美股今晨全面收紅，類股以科技領漲，那斯達克指數漲1.1%收26,703點，費城半導體指數漲2.0%收11,506點。受美國科技股領漲帶台，台股開高，雖然電子族群基本面穩健、題材不斷，但短線波動仍大。新台幣匯價今早以32.47開盤，小升1.8分，但半小時內又再貶破32.5元。

匯銀分析，國際油價仍持穩在每桶100美元附元附近，通慮與聯準會升息壓抑市場評價，避險情緒未散。美國要求部分駐沙烏地阿拉伯非緊急人員撤離，反映胡塞武裝威脅升高，市場重新評估中東衝突升級風險。

匯銀指出，本周國際財經大事密集登場，繼網飛之後，Meta、德儀、IBM 財報也陸續揭露公布，搭配黃仁勵發表主題演講請的Nvidia GTC柏林大會，將是檢視 AI資本支出與產業長線指引的核心關鍵。

股匯 中東 台北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股收盤／SpaceX財報替AI股打氣…費半大漲2% 美超微飆近一成

台股開盤一度大漲超過800點 法人建議可布局這三種族群

台積電ADR上漲1.6%三連漲 台指期上漲469點

台股開高一度漲近450點！台光電亮燈漲停、台積電站回5日線

相關新聞

台幣終結連四貶！強彈1.29 角 躍單日最強亞幣

外資昨（21）日買超台股22.3億元，終結連續十個交易日賣超，新台幣匯價也在32.7元價位附近止貶回升，成為短線地板價，終場以32.488元收盤，終結連四貶，單日勁揚1.29角，升值幅度約0.4%，躍居當日最強亞幣。

國際區塊鏈組織來台搶灘 Canton基金會將深化金融業布局

國際區塊鏈組織Canton基金會，昨（21）日宣布在台布局，其專為金融機構打造具白名單機制的機構級區塊鏈，支持股債與衍生品在鏈上發行及24/7全天候運作，更能實現1小時內完成跨境清結算，吸引台灣金融機構躍躍欲試。

資產上鏈 「三軌金融」融合 建構未來生態系

當黃金、債券甚至ＥＴＦ（指數型股票基金）都能以代幣形式，在區塊鏈上移轉，投資人的交易方式、金融業的服務模式，將迎來什麼改變？數位資產發展正從加密貨幣延伸至傳統金融商品，台灣也站在法規調適、平台建置與市場應用的交會點，探索金融服務的新可能。

開戶很麻煩？ 高利活存、免費跨行轉帳…數位存款帳戶十大榜單出爐

Richart、DAWHO、iLEO各有什麼特色？本文解析數位帳戶與一般帳戶的差異，整理優惠利率、存款額度、任務條件與分帳功能，開戶前先看懂。

新台幣開盤升1.8分 為32.47元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.47元開盤，升1.8分

定期存單 六天減發1,504億

台北外匯市場近期交易量急遽放大，10月13日以來頻頻出現巨量，前十大單日交易量中就有四天集中近兩周，合計金額達251.18億美元，若以新台幣兌美元昨（21）日收盤價32.488元計算，相當於新台幣約8,160億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。