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費半及那指收高 但中東衝突風險恐升級 台北股匯震盪
美股今晨全面收紅，類股以科技領漲，那斯達克指數漲1.1%收26,703點，費城半導體指數漲2.0%收11,506點。受美國科技股領漲帶台，台股開高，雖然電子族群基本面穩健、題材不斷，但短線波動仍大。新台幣匯價今早以32.47開盤，小升1.8分，但半小時內又再貶破32.5元。
匯銀分析，國際油價仍持穩在每桶100美元附元附近，通慮與聯準會升息壓抑市場評價，避險情緒未散。美國要求部分駐沙烏地阿拉伯非緊急人員撤離，反映胡塞武裝威脅升高，市場重新評估中東衝突升級風險。
匯銀指出，本周國際財經大事密集登場，繼網飛之後，Meta、德儀、IBM 財報也陸續揭露公布，搭配黃仁勵發表主題演講請的Nvidia GTC柏林大會，將是檢視 AI資本支出與產業長線指引的核心關鍵。
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