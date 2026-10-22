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台幣反彈 匯銀：不能視為升勢重啟

聯合報／ 記者任珮云／台北報導

外資昨天買超台股廿二點三億元，終結連續十個交易日賣超，新台幣匯價也在卅二點七元價位附近止貶回升，成為短線地板價，終場以卅二點四八八元收盤，終結連四貶，單日勁揚一點二九角，升值幅度約百分之○點四，成為昨天最強亞幣。

匯銀分析，昨天除外資由單邊匯出轉雙向操作，出口商也一改近兩周惜售美元，趁匯價波動進場拋匯，成推升新台幣重要力量。不過，匯銀人士認為，這波反彈仍偏技術性修正，不能視為新台幣升值趨勢重新啟動。

台股昨在科技股回神帶動下，早盤最多漲九六二點，站上四萬七千點，隨後因量能不足漲勢收斂，終場大盤指數上漲五九四點，收四萬六八八七點，成交量八三三一億元。

近期新台幣走勢主要受到外資流向牽動。前兩周外資持續賣超台股並匯出資金，美元需求升高，新台幣一路承壓；昨天外資買盤回籠，匯出壓力減輕，加上出口商開始賣美元、換回新台幣，市場美元供需出現變化，帶動匯價由貶轉升。央行昨天操作也從近兩周的阻貶，轉為尾盤阻升，避免新台幣短時間升值過快，造成收盤匯率劇烈波動。

盤中交易來看，匯銀指出，新台幣早盤原先嘗試向卅二點七元方向推進，未能有效突破，顯示向下有壓力；隨後新台幣轉強，出口商看到卅二點七元貶不下去，開始進場拋匯，進一步改變市場供需。

值得注意的是，外資昨天雖然終結連十賣台股，但買超金額僅廿二點三億元，與先前大規模資金流入台股的情況仍有差距；台股漲幅也從盤中逾百分之二回落至約百分之一多，尚未出現明確的資金大舉回流訊號。

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