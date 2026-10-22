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資產上鏈 「三軌金融」融合 建構未來生態系

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
政治大學數位金融創新實驗室執行長謝明華（右起）、凱基金控資深副總許維銘、金管會創新處長周正山、集保結算所總經理陳德鄉與聯合報總編輯王茂臻，出席「鏈結新金融：虛擬資產、ＲＷＡ與金融生態系的未來」。記者林澔一／攝影
政治大學數位金融創新實驗室執行長謝明華（右起）、凱基金控資深副總許維銘、金管會創新處長周正山、集保結算所總經理陳德鄉與聯合報總編輯王茂臻，出席「鏈結新金融：虛擬資產、ＲＷＡ與金融生態系的未來」。記者林澔一／攝影

當黃金、債券甚至ＥＴＦ（指數型股票基金）都能以代幣形式，在區塊鏈上移轉，投資人的交易方式、金融業的服務模式，將迎來什麼改變？數位資產發展正從加密貨幣延伸至傳統金融商品，台灣也站在法規調適、平台建置與市場應用的交會點，探索金融服務的新可能。

聯合報本月十四日舉辦「虛擬資產、ＲＷＡ與金融生態系未來論壇」，由總編輯王茂臻主持，邀請金管會創新處長周正山、集保總經理陳德鄉、凱基金控資深副總許維銘及政大數位金融創新實驗室執行長謝明華，從政策、基礎建設、業者布局及學界觀察，探討台灣如何掌握這波金融變革。

現實世界資產代幣化（ＲＷＡ），是將資產或其權利以鏈上代幣呈現，讓交易、移轉及交割有機會透過新的技術完成。

從監理面看，周正山表示，台灣推動傳統金融、數位金融與區塊鏈金融「三軌金融」融合，資產代幣化目前規畫先以債券、黃金為標的，逐步建立傳統金融機構與虛擬資產業者合作的生態系。

陳德鄉從實務上指出，一般有價證券代幣化後，本質仍是有價證券，須延續投資人的法律權利，且平台建置之外，商品是否符合市場需求，也是發展關鍵。

作為業界代表，許維銘認為，金融機構可結合銀行、證券及投信業務，運用既有客戶信任，透過區塊鏈接觸全球投資人。謝明華則指出，區塊鏈技術正改變資產管理及交易方式，傳統金融與數位資產業者將加深融合。

論壇更進一步討論從「如何推動」走向「民眾如何受益」。

在金融創新與有效監管之間，建立有實際用途、交易便利且安全的生態系，讓新技術轉化為普惠金融及國際競爭力，是台灣開啟金融新局的重要課題。

資產 生態 區塊鏈

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