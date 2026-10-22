定期存單 六天減發1,504億

台北外匯市場近期交易量急遽放大，10月13日以來頻頻出現巨量，前十大單日交易量中就有四天集中近兩周，合計金額達251.18億美元，若以新台幣兌美元昨（21）日收盤價32.488元計算，相當於新台幣約8,160億元。

面對外資匯出壓力，中央銀行進場調節提供美元流動性，同步牽動新台幣資金收放。為避免新台幣資金分配不均情況加劇，央行10月13日起連續六個交易日減發定期存單，累計減發1,504億元。

新台幣匯價昨日由貶轉升，央行公開市場操作轉向增發存單，單日增發251億元。儘管如此，10月以來截至21日，央行仍合計減發存單2,715.5億元，使未到期存單餘額持續低於6兆元，降至5兆8,244億元，反映央行在匯市調節與市場新台幣流動性管理間調整操作力道。

從外匯市場交易量來看，10月15日單日交易量達91.15億美元，為近期高峰；10月13日也有71.145億美元，10月16日及20日分別達46.12億及42.765億美元。上述四個交易日合計交易量達251.18億美元，顯示近期匯市資金進出與匯率波動明顯升高。央行自10月13日起連續六個交易日減發存單，累計金額1,504億元，相當於同期外匯市場交易量金額的約18.4%。