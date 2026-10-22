台幣終結連四貶！強彈1.29 角 躍單日最強亞幣

外資昨（21）日買超台股22.3億元，終結連續十個交易日賣超，新台幣匯價也在32.7元價位附近止貶回升，成為短線地板價，終場以32.488元收盤，終結連四貶，單日勁揚1.29角，升值幅度約0.4%，躍居當日最強亞幣。

匯銀分析，昨天除了外資由單邊匯出轉為雙向操作，出口商也一改近兩周惜售美元態度，趁匯價波動進場拋匯，成為推升新台幣重要力量。不過，匯銀人士認為，這波反彈仍偏向技術性修正，尚不能視為新台幣升值趨勢重新啟動。

主要貨幣昨日對美元升貶幅

近期新台幣走勢主要受到外資資金流向牽動。前兩周外資持續賣超台股並匯出資金，美元需求升高，新台幣一路承壓；昨天外資買盤回籠，匯出壓力減輕，加上出口商開始賣美元、換回新台幣，市場美元供需出現變化，帶動匯價由貶轉升。央行昨天操作也從近兩周的阻貶，轉為尾盤阻升，避免新台幣短時間升值過快，造成收盤匯率劇烈波動。

盤中交易來看，匯銀分析，新台幣反彈並非一路順風，市場早盤原先嘗試向32.7元方向推進，未能有效突破，顯示向下有壓力；隨後新台幣轉強，出口商看到32.7元貶不下去，開始進場拋匯，改變市場供需。下午盤新台幣升破32.5元，開升走升，臨收盤前，央行為抑制市場過度波動，進場買進美元阻升。

外資昨天雖然終結連十賣台股，但買超金額僅22.3億元，與先前大規模資金流入台股情況仍有差距；台股漲幅也從盤中逾2%回落至約1%多，尚未出現明確資金大舉回流訊號。市場解讀，外資目前較像是調整部位，而非全面翻多，匯率短線反彈延續性，仍須觀察外資買賣超及實際匯入規模。

央行統計，昨天新台幣升值0.4%，韓元升值0.19%，星元升值0.02%，人民幣升值0.01%，日圓貶值0.03%。新台幣難得躍升當日最強亞幣。