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元大壽投資型保單 三優勢

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
元大的投資型保單不僅可發揮保險保障、轉嫁風險的功能，同時還能掌握全球投資趨勢，讓多元布局、分散投資、保險保障一次滿足。元大人壽／提供
元大的投資型保單不僅可發揮保險保障、轉嫁風險的功能，同時還能掌握全球投資趨勢，讓多元布局、分散投資、保險保障一次滿足。元大人壽／提供

面對嚴峻的高齡少子化時代，如何兼顧長期資產增值與基本保障，已成為現代人退休規劃及資產傳承的重要課題。為滿足民眾對穩健退休與資產配置的需求，元大人壽推出的「元元致富」系列投資型商品，攜手元大投信專業研究團隊代操與嚴選基金，憑藉亮眼表現獲媒體譽為「百億神單」黑馬，為保戶提供涵蓋「高額保障、穩健投資、彈性配置」的解決方案。

「元元致富」系列投資型商品具備「保費高度參與投資機會」亮點，保險費於首年投資配置前未先扣除相關費用，讓資金能在第一時間高度參與投資市場。此外，第五年起即不收取保單行政費用，第十保單周年日（含）起更有機會享額外的「加值給付金」回饋，對長期持有的保戶更具優勢。

投資配置上，「元元致富」系列商品秉持「嚴選重於多選」的原則，提供多檔海內外共同基金標的供保戶選擇。此外，保戶亦可選擇由元大投信專業實戰團隊代操的投資帳戶，包括新台幣計價的「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙享」及今年甫推出的美元計價「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利」投資帳戶。

「元元致富」系列投資型商品提供壽險及年金險二種選擇，可根據保戶所處的人生階段彈性靈活配置，若為退休生活準備、需要穩定現金流可選擇「變額年金保險」，依個人財務規劃需求，選擇約定時間點啟動年金給付，將累積的帳戶價值轉化為安心的退休準備金。

若是「上有老、下有小」的三明治世代或有資產傳承需求的高資產族群則可選擇「變額萬能壽險」，在參與市場成長、累積資產的同時，也可兼具高額的身故或完全失能保障，即使面對突發風險，也能維持家庭財務穩定，將愛與財富順利傳承下一代。

除了台幣計價商品外，元大人壽亦針對「元元致富」推出美元計價商品供選擇，協助保戶多元配置外幣資產，不論是海外置產或累積子女留學教育金，都能提供極佳的靈活性。

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