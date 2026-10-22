聽新聞
0:00 / 0:00

中信銀跨境金融 國際肯定

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信銀行五度獲國際財經媒體《CorporateTreasurer》獎項肯定，穩居領先地位，由中國信託銀行新加坡分行副總經理雷憶慈代表受獎。中國信託銀行／提供
中信銀行五度獲國際財經媒體《CorporateTreasurer》獎項肯定，穩居領先地位，由中國信託銀行新加坡分行副總經理雷憶慈代表受獎。中國信託銀行／提供

中國信託銀行法人金融服務與跨境解決方案領域展現市場卓越實力，第五度榮獲國際財經媒體《CorporateTreasurer》（企業財資雜誌）獎項，囊括「北亞最佳外匯與避險方案提供銀行」、「北亞最佳貿易與供應鏈融資銀行」及「高度推薦—北亞最佳交易銀行」三項大獎。

「CorporateTreasurer Awards 2026」頒獎典禮20日於新加坡舉行，由中信銀新加坡分行副總經理雷憶慈代表出席領獎。《CorporateTreasurer》為亞太區財資管理領域的專業獎項，今年度獎項評選核心指標主要為關鍵績效、業務策略執行、創新能力與業務創造價值四大維度。中信在業務策略執行與創新能力上表現卓越成效，一舉抱回三項大獎，彰顯其長期深耕亞太市場、打造跨境金融生態圈的豐碩成果。

中信目前在全球14個國家及地區設有超過370處據點，為台灣最國際化的銀行，長期深耕外匯及衍生性金融商品市場，已連續20多年穩居台灣衍生性金融商品市場領航者。為解決台商赴印度投資面臨資金調度及匯率管理挑戰，中信導入美元兌印度盧比跨境服務模式，協助企業簡化跨境交易流程、降低營運成本，為大型跨境融資案提供長天期美元兌人民幣遠期避險方案，滿足企業長期融資與避險需求。也因此，中信獲頒「北亞最佳外匯與避險方案提供銀行」殊榮。

中信持續整合現金管理、貿易融資及供應鏈服務，打造跨境串聯的一站式金融服務，提升資金運用效率、供應鏈韌性。並透過多元融資方案及數位化流程，協助企業與上下游供應商營運資金管理，強化供應鏈穩定度與競爭優勢，據此榮獲「北亞最佳貿易與供應鏈融資銀行」肯定。

中信亦憑藉規劃各類型應收帳款承購方案的專業能力，協助企業因應國際化經營及區域布局需求，持續深化跨境收付款、全球資金管理和流動性服務；並透過API技術及串接當地清算系統，完善數位金融服務生態圈，獲頒「高度推薦—北亞最佳交易銀行」。

中信銀 中信 新加坡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台企銀「創聚營」 激發創意能量

彰銀主辦兩科技業聯貸

美元資產信心降／陸黃金戰略 加速人民幣國際化

基富通營運10周年 基金存量破3,000億元

相關新聞

資產上鏈 「三軌金融」融合 建構未來生態系

當黃金、債券甚至ＥＴＦ（指數型股票基金）都能以代幣形式，在區塊鏈上移轉，投資人的交易方式、金融業的服務模式，將迎來什麼改變？數位資產發展正從加密貨幣延伸至傳統金融商品，台灣也站在法規調適、平台建置與市場應用的交會點，探索金融服務的新可能。

國際區塊鏈組織來台搶灘 Canton基金會將深化金融業布局

國際區塊鏈組織Canton基金會，昨（21）日宣布在台布局，其專為金融機構打造具白名單機制的機構級區塊鏈，支持股債與衍生品在鏈上發行及24/7全天候運作，更能實現1小時內完成跨境清結算，吸引台灣金融機構躍躍欲試。

國際區塊鏈組織來台 人才、法規監管都是挑戰

區塊鏈具備加快交易速度、降低交易成本的潛力，但對傳統金融機構而言，仍有多重難題需要克服。金融業內人士指出，目前金融機構多仍處於了解與評估階段，必須先釐清業務如何落地、全天候營運管理、商業模式創新；Canton Foundation亞太區負責人Thomas Chou則說，更大的挑戰是台灣人才荒與法規監管和落地情形，影響金融機構決定投入的程度。

16張壽險百億神單大吸金 前九月銷售4,700億元寫新高

壽險業「百億神單」吸金力驚人。受惠於全球股市多頭行情延續，加上民眾資產配置及退休理財需求升溫，帶動投資型保單買氣持續火熱。據統計，2026年前九月壽險業共有16張保單銷售突破百億元，合計銷售金額一舉突破4,700億元，已改寫歷史全年新高紀錄，較前八月再增加逾500億元；其中14張為投資型商品、一張利變型商品、一張分紅保單。

中信銀跨境金融 國際肯定

中國信託銀行法人金融服務與跨境解決方案領域展現市場卓越實力，第五度榮獲國際財經媒體《CorporateTreasurer》（企業財資雜誌）獎項，囊括「北亞最佳外匯與避險方案提供銀行」、「北亞最佳貿易與供應鏈融資銀行」及「高度推薦—北亞最佳交易銀行」三項大獎。

元大壽投資型保單 三優勢

面對嚴峻的高齡少子化時代，如何兼顧長期資產增值與基本保障，已成為現代人退休規劃及資產傳承的重要課題。為滿足民眾對穩健退休與資產配置的需求，元大人壽推出的「元元致富」系列投資型商品，攜手元大投信專業研究團隊代操與嚴選基金，憑藉亮眼表現獲媒體譽為「百億神單」黑馬，為保戶提供涵蓋「高額保障、穩健投資、彈性配置」的解決方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。