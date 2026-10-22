中信銀跨境金融 國際肯定

中國信託銀行法人金融服務與跨境解決方案領域展現市場卓越實力，第五度榮獲國際財經媒體《CorporateTreasurer》（企業財資雜誌）獎項，囊括「北亞最佳外匯與避險方案提供銀行」、「北亞最佳貿易與供應鏈融資銀行」及「高度推薦—北亞最佳交易銀行」三項大獎。

「CorporateTreasurer Awards 2026」頒獎典禮20日於新加坡舉行，由中信銀新加坡分行副總經理雷憶慈代表出席領獎。《CorporateTreasurer》為亞太區財資管理領域的專業獎項，今年度獎項評選核心指標主要為關鍵績效、業務策略執行、創新能力與業務創造價值四大維度。中信在業務策略執行與創新能力上表現卓越成效，一舉抱回三項大獎，彰顯其長期深耕亞太市場、打造跨境金融生態圈的豐碩成果。

中信目前在全球14個國家及地區設有超過370處據點，為台灣最國際化的銀行，長期深耕外匯及衍生性金融商品市場，已連續20多年穩居台灣衍生性金融商品市場領航者。為解決台商赴印度投資面臨資金調度及匯率管理挑戰，中信導入美元兌印度盧比跨境服務模式，協助企業簡化跨境交易流程、降低營運成本，為大型跨境融資案提供長天期美元兌人民幣遠期避險方案，滿足企業長期融資與避險需求。也因此，中信獲頒「北亞最佳外匯與避險方案提供銀行」殊榮。

中信持續整合現金管理、貿易融資及供應鏈服務，打造跨境串聯的一站式金融服務，提升資金運用效率、供應鏈韌性。並透過多元融資方案及數位化流程，協助企業與上下游供應商營運資金管理，強化供應鏈穩定度與競爭優勢，據此榮獲「北亞最佳貿易與供應鏈融資銀行」肯定。

中信亦憑藉規劃各類型應收帳款承購方案的專業能力，協助企業因應國際化經營及區域布局需求，持續深化跨境收付款、全球資金管理和流動性服務；並透過API技術及串接當地清算系統，完善數位金融服務生態圈，獲頒「高度推薦—北亞最佳交易銀行」。