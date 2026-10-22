國際區塊鏈組織來台 人才、法規監管都是挑戰

區塊鏈具備加快交易速度、降低交易成本的潛力，但對傳統金融機構而言，仍有多重難題需要克服。金融業內人士指出，目前金融機構多仍處於了解與評估階段，必須先釐清業務如何落地、全天候營運管理、商業模式創新；Canton Foundation亞太區負責人Thomas Chou則說，更大的挑戰是台灣人才荒與法規監管和落地情形，影響金融機構決定投入的程度。

金融業內人士指出，區塊鏈透過智能合約點對點結算，可望實現將跨國交易原本動輒1,000至2,000元的手續費壓低至百元，到帳時間也由數天縮短至半小時內。然而，目前國內多數金融機構對區塊鏈的態度依然處於觀望、研究與評估階段。業者坦言，在國內《虛擬資產服務法》與相關子法細節尚未正式明朗前，金融機構最擔心貿然投入卻缺乏法源依據，對於究竟應自行申請牌照、內部建置團隊、採委外合作模式，以及商業模式如何進行，至今仍在審慎推演。

營運層面的轉型代價更不容小覷。業內人士直言，金融機構習慣每日八小時、每周五天且具備夜間結帳與T+2交割緩衝的運行架構，一旦跨入鏈上「7天24小時（7×24）」全天候運作，即便智能合約能自行運作，資訊系統與人員排班仍恐面臨考驗。