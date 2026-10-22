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國際區塊鏈組織來台搶灘 Canton基金會將深化金融業布局

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國際區塊鏈組織Canton基金會，昨（21）日宣布在台布局。路透
國際區塊鏈組織Canton基金會，昨（21）日宣布在台布局。路透

國際區塊鏈組織Canton基金會，昨（21）日宣布在台布局，其專為金融機構打造具白名單機制的機構級區塊鏈，支持股債與衍生品在鏈上發行及24/7全天候運作，更能實現1小時內完成跨境清結算，吸引台灣金融機構躍躍欲試。

由全球最大保管結算機構DTCC（美國證券集中保管結算公司）與Euroclear（歐清銀行）共同擔任主席的Canton基金會，目前已與包含滙豐、摩根大通、高盛等大型金融機構合作，致力於推動金融轉型。Canton基金會亞太區負責人Thomas Chou指出，看好台灣的關鍵在於市場發展的時機，相較於日本監管推進速度快但落地緩慢、香港與新加坡側重特定商品，台灣金融機構展現出合作意願及與國際接軌的積極度。

傳統金融VS.鏈上金融
傳統金融VS.鏈上金融

Thomas Chou透露，在美國，Canton與DTCC攜手展開的新合作專案預計於10月底前上線，代表分散式帳本技術走出概念驗證（POC），成為機構在託管、結算、附買回、借券等作業的日常工作流程應用。

在台灣方面，金融機構感興趣的應用核心在於整合工作流程與提升流動性。Thomas Chou說明，金融機構現階段聚焦了解將股票、公債等資產的工作流程與發行管道部分上鏈，藉由鏈上化實現即時質押借貸與跨境流動，例如，未來投資人能透過一般銀行帳戶即時買賣外國國債，或將台灣資產對接國際投資人。明年對亞太機構的目標是在傳統結算時段之外取得流動性，對24/7交易、結算與擔保品流動的需求正快速成長。

台灣數位資產與未來資本市場協會籌備處代表、政大教授謝明華表示，將與Canton基金會展開深度合作，推動台灣在資產代幣化與下一代金融基礎設施領域的人才培育、市場連結與國際標準參與，現階段以人才培育為起點，Canton基金會並已與資策會簽署合作備忘錄。

在機構合作方面，Canton採白名單概念，與既有金融機構的KYC標準一致，不同於DeFi預設所有人皆可參與，因此要符合現行金融監理法規相對容易。

謝明華舉例，華爾街大型銀行已將隔夜拆款等業務搬上Canton，過去需要複雜系統與一天以上的流程，現在不到一小時、甚至半小時即可完成撥款，借貸效率大幅提升。國內若要發展相同業務，國外已有成功案例可參考。

談到未來的國際競爭，謝明華認為，當全球金融資產逐步走向代幣化，資金與價值的移轉突破傳統市場的時間與空間限制，台灣必須思考的是如何在這場變革中創造自己的價值。

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