挾四大亮點 華銀和基富通合作基金安養信託

因應台灣邁入超高齡社會的退休理財需求，基富通在周二宣布攜手華南銀行推出「好好安養信託」，華南金控暨銀行董事長陳芬蘭表示，此次雙方攜手合作，讓客戶無須先行贖回基金，即可將基金直接轉入安養信託，在持續長期投資、累積資產的同時，也能提前安排未來生活及照護支出。

此次華南銀行和基富通雙方的合作，將結合基金投資不中斷、信託專款專用及資產保全三大機制，協助民眾兼顧長期財富累積與未來生活、醫療及照護支出，打造更完整的全齡理財保障。

過去10年，基富通協助國人投資理財累積退休資產，對於這次雙方的合作，陳芬蘭表示，透過安養信託，華南銀行依約管理資產，定期給付生活及照護費用，必要時亦可依約贖回部分基金支應所需，減輕自己與家人的負擔。

為鼓勵民眾申辦，「好好安養信託」有4大便利優勢：一是普惠全齡，滿18歲即可申辦，青壯年也能為財富設定保障，讓信託防護跨越世代。二是門檻親民，簽約後只要撥入3,000元，信託契約即生效。三是費用低廉，雙方讓利，免開辦費或簽約費，信託管理費達業界低標。四是免跑臨櫃，首創線上信託簽約與下達信託指示。

基富通董事長林丙輝表示，華南銀行長期深耕信託業務，並建置「樂齡平台」網站，提供完整信託、高齡者友善資訊與跨業合作資源，並獲金管會評鑑為最佳信託與安養信託的服務機構，具備專業與前瞻視野，基富通希望透過雙方合作，將優質的金融服務延伸至平台廣大客戶。

林丙輝表示，好好安養信託只是一個開始，期望未來與華銀有更深度的合作，共同整合高齡者生活服務生態圈。