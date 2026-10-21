富邦華一銀行遭罰人民幣230萬元 相關改善措施已完成

富邦金控（2881）21日代子公司富邦華一銀行公告，因部分貸款業務辦理及帳戶管理費收取等作業涉及缺失，富邦華一銀行及旗下上海虹橋支行遭監理機關合計裁罰人民幣230萬元。富邦金表示，相關改善措施均已完成。

根據富邦金公告，富邦華一銀行及其轄屬上海虹橋支行因存在辦理部分貸款業務不審慎、不當收取帳戶管理費等缺失，遭監理機關合計罰鍰人民幣230萬元。

富邦金指出，相關改善措施均已完成。