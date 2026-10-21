「百億神單」賣瘋了！16張保單前九月狂吸4,700億元 再創新高

壽險業「百億神單」吸金力驚人。受惠於全球股市多頭行情延續，加上民眾資產配置及退休理財需求升溫，帶動投資型保單買氣持續火熱。據統計，2026年前九月壽險業共有16張保單銷售突破百億元，合計銷售金額一舉突破4,700億元，較前八月再增加逾500億元，持續改寫歷史新高紀錄；其中14張為投資型商品、一張利變型商品、一張分紅保單。

統計今年前九月，國泰人壽一口氣包辦四張百億神單，為業界最多，其中「月月永溢」系列銷售逾820億元，穩居市場第一；「月月泰利」系列近770億元居次；「月月滿溢」系列近250億元，「鑫超月得益」系列逾220億元，四張商品合計銷售突破2,000億元。國泰人壽表示，今年以來市場持續圍繞AI及科技產業成長題材，帶動全球主要股市表現，加上帳戶績效表現良好，民眾對投資型保單接受度持續提高，進一步帶動投資型保單銷售動能。觀察今年銷售表現亮眼商品，主要以具備每月撥回機制的類全委帳戶商品最受保戶青睞。

其他投資型百億神單中，安聯人壽「吉利發發」系列前八月銷售達403億元，前九月估逾450億元；南山人壽「鑫月雙享變額年金保險」銷售近410億元，居市場第四。南山人壽表示，該商品搭配每月資產撥回機制提供現金流，契合民眾追求資產增長與規律收益的理財需求，持續帶動買氣。

元大人壽「元元致富」系列前九月銷售近300億元；凱基人壽則有兩張商品入榜，「一生傳富」系列約235億元、「活利鑫動」系列近170億元；台灣人壽「信鑫滿滿」系列銷售約190億元；富邦人壽「真豐利」系列約170億元；三商美邦人壽「金世紀多利」系列逾155億元；安達人壽「富貴大贏家」系列約155億元；法巴人壽「金采年華」系列近125億元，銷售皆穩定成長。

非投資型商品仍維持兩張，新光人壽「美富家外幣利變型壽險」銷售逾160億元，為目前唯一一張百億利變型保單；富邦人壽「智富紅運外幣分紅終身壽險」則銷售約130億元，則是唯一躋身百億神單的分紅保單。

回顧過往，2019年共有21張百億保單、銷售2,887億元；2023年受到聯準會大幅升息影響，僅剩四張、562億元，為近年低點；2025年則有17張、銷售近3,200億元。今年前九月已有16張百億神單，合計銷售突破4,700億元，持續刷新歷史最高紀錄。