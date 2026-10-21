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中國信託銀行五度獲《CorporateTreasurer》肯定

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中國信託銀行五度榮獲國際財經媒體《CorporateTreasurer》獎項肯定，穩居領先地位，由中國信託銀行新加坡分行雷憶慈副總經理代表受獎。中國信託銀行／提供
中國信託銀行五度榮獲國際財經媒體《CorporateTreasurer》獎項肯定，穩居領先地位，由中國信託銀行新加坡分行雷憶慈副總經理代表受獎。中國信託銀行／提供

中國信託銀行法人金融服務與跨境解決方案領域展現市場卓越實力，第五度榮獲國際財經媒體《CorporateTreasurer》（企業財資雜誌）獎項，囊括「北亞最佳外匯與避險方案提供銀行」（Best for FX/Hedging Solutions—North Asia）、「北亞最佳貿易與供應鏈融資銀行」（Best Trade/Supply Chain Finance Bank—North Asia）及「高度推薦—北亞最佳交易銀行」（Highly Commended：Best Transaction Bank—North Asia）三項大獎，彰顯中國信託法人金融服務領先地位。

「CorporateTreasurer Awards 2026」頒獎典禮20日於新加坡舉行，由中國信託銀行新加坡分行副總經理雷憶慈代表出席領獎。《CorporateTreasurer》為亞太區財資管理領域的專業獎項，今年度獎項評選核心指標主要為關鍵績效、業務策略執行、創新能力與業務創造價值四大維度，遴選得獎之優秀金融業者最傑出團隊。中國信託銀行在業務策略執行與創新能力上表現卓越成效，一舉抱回三項大獎，不僅展現主辦單位對中國信託銀行產品創新能力與服務品質的高度肯定，更彰顯其長期深耕亞太市場、打造跨境金融生態圈的豐碩成果。

中國信託銀行目前在全球14個國家及地區設有超過370處據點，為台灣最國際化的銀行，亦長期深耕外匯及衍生性金融商品市場，產品設計、風險管理及服務實力深受客戶青睞，已連續20多年穩居台灣衍生性金融商品市場領航者。觀察到台商赴印度投資面臨資金調度及匯率管理挑戰，中國信託銀行導入美元兌印度盧比跨境服務模式，協助企業簡化跨境交易流程、降低營運成本，亦為大型跨境融資案提供長天期美元兌人民幣遠期避險方案，滿足企業長期融資與避險需求。主辦單位表示，中國信託銀行協助客戶因應印度嚴格監管環境，以及提供長天期美元兌人民幣避險交易，持續以客製化解決方案，協助企業克服跨境營運與風險管理挑戰，因此獲頒「北亞最佳外匯與避險方案提供銀行」殊榮。

面對全球供應鏈重組與企業跨境布局需求快速成長，中國信託銀行持續整合現金管理、貿易融資及供應鏈服務，打造跨境串聯的一站式金融服務，提升資金運用效率、供應鏈韌性。中國信託銀行亦透過多元融資方案及數位化流程，協助企業與上下游供應商營運資金管理，強化供應鏈穩定度與競爭優勢，以產品創新與落地成果展現交易銀行服務實力，因此榮獲「北亞最佳貿易與供應鏈融資銀行」肯定。

中國信託銀行亦憑藉規劃各類型應收帳款承購方案的專業能力，協助企業因應國際化經營及區域布局需求，持續深化跨境收付款、全球資金管理和流動性服務；並透過API技術及串接當地清算系統，完善數位金融服務生態圈，獲頒「高度推薦—北亞最佳交易銀行」。

中國信託銀行今年以來外匯及跨境相關業務已獲得逾50項國際級大獎肯定，顯見中國信託銀行結合全球據點、深化跨境金融服務網絡，協助企業提升營運韌性之能力，深受各界認可。

中國信託 銀行 新加坡

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