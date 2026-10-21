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兆豐證券舉辦永續金融論壇 聚焦企業轉型與永續投資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券10月21日舉辦永續金融論壇，邀集專家共探永續金融發展機會。台灣證券交易所董事長林修銘(左四)出席並引言，兆豐證券董事長陳佩君(中)及總經理吳明宗（右四）與講者合影留念。兆豐證券／提供
兆豐證券10月21日舉辦永續金融論壇，邀集專家共探永續金融發展機會。台灣證券交易所董事長林修銘(左四)出席並引言，兆豐證券董事長陳佩君(中)及總經理吳明宗（右四）與講者合影留念。兆豐證券／提供

兆豐證券10月21日舉辦2026兆豐證券永續金融論壇，以「永續金融新視野，贏向下一個十年」為主題，聚焦企業永續轉型與投資永續趨勢兩大主軸，吸引200多位企業代表及各界人士參與。金管會金融市場發展及創新處周正山處長擔任開場貴賓引言，台灣證券交易所林修銘董事長擔任下半場貴賓引言，並邀集產官學界專家，共同探討永續金融發展與投資機會。

林修銘表示，證交所近年大力推動ESG，包含舉辦ESG評鑑、推動綠色金融及ESG數據平台，並特別介紹該平台有利於投資人掌握公司ESG各面向的重要指標。

兆豐證券董事長陳佩君表示，面對氣候變遷及產業環境變化，企業如何提升長期競爭力，以及投資人如何掌握永續趨勢帶來的機會與風險，已成為重要課題。兆豐證券將持續發揮資本市場專業，透過承銷及相關金融服務支持企業發展與永續轉型，並提供總體經濟、產業及個股研究分析，協助投資人做出更好的投資決策。

論壇上半場聚焦企業永續轉型。KPMG安侯永續發展顧問公司林泉興董事分享永續金融從綠色金融邁向轉型金融的發展，強調資金除支持綠色產業，也應投入具轉型潛力的高碳排產業，協助企業建立減碳路徑。台北大學李堅明教授則解析碳費制度、碳權交易及自然碳匯，探討企業轉型需求與新興市場機會。

兆豐投顧董事長留政鈺分析全球綠色經濟發展、ESG投資趨勢及永續金融商品，探討如何兼顧投資機會與風險管理。台灣證券交易所公司治理部陳長惠經理則介紹證交所ESG InfoHub平台及資料庫應用，說明如何運用ESG數據與視覺化工具，提升企業比較及投資分析效率。

兆豐證券自2025年起，已為客戶及供應商舉辦三場淨零轉型工作坊，今年進一步將交流對象擴大至企業及社會大眾，從企業淨零轉型延伸至永續金融與投資議題，持續透過金融專業與知識交流，支持企業永續發展，協助投資人提升投資決策品質。

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