快訊

醫學年會招募「高雅露胸」Showgirl？ 風濕醫學會理事長：無妄之災

雪球愈滾愈大…澎湖冒領統一發票獎金案 1志願役軍人涉案10萬交保

聽新聞
0:00 / 0:00

幣託攜遠銀 Bankee 打通美元資產配置新通道 美元直換USDT

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
幣託攜遠銀Bankee打通美元資產配置新通道，投資人可直接以美元換USDT，打造更便利、高效、安心的美元資產配置體驗。圖／幣託集團提供
幣託攜遠銀Bankee打通美元資產配置新通道，投資人可直接以美元換USDT，打造更便利、高效、安心的美元資產配置體驗。圖／幣託集團提供

隨著投資人對虛擬資產靈活運用的需求日益提升，幣託集團（BitoGroup）旗下BitoPro幣託加密貨幣交易所正式推出「美元加值換USDT」服務，攜手遠東商業銀行 Bankee 升級用戶專屬投資交割帳戶，並導入美元信託機制，讓投資人可直接以美元換USDT，打造更便利、高效、安心的美元資產配置體驗。

幣託創辦人暨執行長鄭光泰表示，在市場呈現榮景時，投資人不只重視投資標的多元性，更在意資金流動效率。過去以美元換虛擬資產，需要經過多次轉換步驟，造成匯率與時間的折損。幣託攜手遠銀Bankee打造美元換穩定幣的通道，讓美元資產能更有效率銜接虛擬資產市場，從開戶、換匯到美元加值皆可透過數位化流程完成。

幣託推出「美元加值換USDT」服務，最大的特色在於投資人可直接以美元換成USDT，免去多次轉換流程，並支援24小時全天候服務，讓用戶可依市場變化即時調度資金；美元與新台幣加值、提領額度分開計算，也提供更彈性的資產配置空間。本次合作同步導入遠東商銀美元信託機制，由銀行辦理美元信託管理，提升資產保障。

自2024年幣託與遠銀Bankee推出專屬投資交割帳戶以來，深受用戶喜愛，此次進一步新增美元服務。目前透過 BitoPro X Bankee專屬投資交割帳戶辦理美元結匯，可享美元牌告匯率折讓3.5分優惠；完成美元帳戶約定轉帳設定後，單月最高可享17萬美元約定轉帳額度，大額換匯亦可透過Bankee App線上一鍵完成，免除臨櫃辦理的不便，讓美元資產運用更有效率。

歡慶「美元加值換 USDT」服務正式上線，幣託推出「美元換幣不打烊」限時活動，即日起至10月31日止，美元換USDT手續費限時調降50%；10月至12月完成指定美元加值，最高可獲得200USDT。

遠銀 資產配置 遠東商銀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

折疊手機掀科技熱潮！美股定期定額「小額展開」掌握科技趨勢

元大人壽「元元致富」系列 壽險與年金雙軌並進滿足不同世代需求

美元資產信心降／台外匯存底集中美元 另有考量

年終理財！台新銀推「薪水存Richart」 活儲享最高3.5%、刷卡最高3.8%

相關新聞

外資轉向！新台幣早盤重貶8.7分 午後狂升上演大逆轉

新台幣今（21）日上演驚人逆轉。受到外資資金流向轉變、美元指數由強轉弱影響，新台幣早盤一度重貶8.7分，摜破32.7元大關，隨後外資由匯出轉為匯入，帶動匯價急拉，午後最高升抵32.429元，升值1.88角，盤中高低價差達2.75角，匯市多空激烈交戰。終場收在32.488元，升值1.29角，台北外匯成交金額20.59億美元。

兆豐證券舉辦永續金融論壇 聚焦企業轉型與永續投資

兆豐證券10月21日舉辦2026兆豐證券永續金融論壇，以「永續金融新視野，贏向下一個十年」為主題，聚焦企業永續轉型與投資永續趨勢兩大主軸，吸引200多位企業代表及各界人士參與。金管會金融市場發展及創新處周正山處長擔任開場貴賓引言，台灣證券交易所林修銘董事長擔任下半場貴賓引言，並邀集產官學界專家，共同探討永續金融發展與投資機會。

新台幣強升1.29角、收32.488元 成交金額20.59億美元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.488元，強升1.29角，成交金額20.59億美元

幣託攜遠銀Bankee打通美元資產配置新通道 美元直換USDT

隨著投資人對虛擬資產靈活運用的需求日益提升，幣託集團（BitoGroup）旗下BitoPro幣託加密貨幣交易所正式推出「美元加值換USDT」服務，攜手遠東商業銀行Bankee升級用戶專屬投資交割帳戶，並導入美元信託機制，讓投資人可直接以美元換USDT，打造更便利、高效、安心的美元資產配置體驗。

Grab收購foodpanda案出爐 公平會下午記者會說明

眾所矚目的東南亞外送平台龍頭新加坡Grab收購foodpanda台灣業務合併案，結果可望出爐。公平交易委員會委員會議宣布下午3時對外說明審議結果。

黃金陷入多空拉鋸！金價暫守4,100美元 大行卻急砍預測

國際金價持續走弱，21日雖小幅反彈，但仍徘徊在每英兩4,100美元關卡附近，盤中最高4,125.69美元、最低4,106.52美元。觀察近五日走勢，金價一度逼近4,200美元，隨後一路回落至4,100美元附近，短線跌勢尚未扭轉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。