外資轉向！新台幣早盤重貶8.7分 午後狂升上演大逆轉

新台幣今（21）日上演驚人逆轉。受到外資資金流向轉變、美元指數由強轉弱影響，新台幣早盤一度重貶8.7分，摜破32.7元大關，隨後外資由匯出轉為匯入，帶動匯價急拉，午後最高升抵32.429元，升值1.88角，盤中高低價差達2.75角，匯市多空激烈交戰。終場收在32.488元，升值1.29角，台北外匯成交金額20.59億美元。

新台幣近期受到外資連日賣超台股、資金大舉匯出拖累，貶值壓力沉重。今日以32.63元開出後，美元買盤持續湧現，匯價迅速下探32.704元，貶勢看似難以止血，未料盤中風雲變色，新台幣由黑翻紅，午後更一舉升破32.5元關卡。

匯銀主管指出，早盤主要反映外資前一日賣超台股後的匯出需求，但午盤前開始出現美元賣單，應該是央行調節，加上美元指數走弱，部分出口商也出來拋匯，成為新台幣強勢反攻的關鍵。

不過，匯銀主管表示，外資匯出壓力仍相當沉重，加上台股雖暫告止穩，但前波外資賣股的資金是否會留在國內也不好說，新台幣能否站穩32.5元關卡可能是短期觀察指標。