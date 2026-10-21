幣託攜遠銀Bankee打通美元資產配置新通道 美元直換USDT

隨著投資人對虛擬資產靈活運用的需求日益提升，幣託集團（BitoGroup）旗下BitoPro幣託加密貨幣交易所正式推出「美元加值換USDT」服務，攜手遠東商業銀行Bankee升級用戶專屬投資交割帳戶，並導入美元信託機制，讓投資人可直接以美元換USDT，打造更便利、高效、安心的美元資產配置體驗。

幣託創辦人暨執行長鄭光泰表示，在市場呈現榮景時，投資人不只重視投資標的多元性，更在意資金流動效率。過去以美元換虛擬資產，需要經過多次轉換步驟，造成匯率與時間的折損。幣託攜手遠東商業銀行（以下簡稱「遠銀」）Bankee打造美元換穩定幣的通道，讓美元資產能更有效率銜接虛擬資產市場，從開戶、換匯到美元加值皆可透過數位化流程完成。

幣託推出「美元加值換USDT」服務，最大的特色在於投資人可直接以美元換成USDT，免去多次轉換流程，並支援24小時全天候服務，讓用戶可依市場變化即時調度資金；美元與新台幣加值、提領額度分開計算，也提供更彈性的資產配置空間。本次合作同步導入遠東商銀美元信託機制，由銀行辦理美元信託管理，提升資產保障。

自2024年幣託與遠銀Bankee推出專屬投資交割帳戶以來，深受用戶喜愛，此次進一步新增美元服務。目前透過BitoProXBankee專屬投資交割帳戶辦理美元結匯，可享美元牌告匯率折讓3.5分優惠；完成美元帳戶約定轉帳設定後，單月最高可享17萬美元約定轉帳額度，大額換匯亦可透過Bankee App線上一鍵完成，免除臨櫃辦理的不便，讓美元資產運用更有效率。

歡慶「美元加值換USDT」服務正式上線，幣託推出「美元換幣不打烊」限時活動，即日起至2026年10月31日止，美元換USDT手續費限時調降50%；2026年10月至12月完成指定美元加值，最高可獲得200USDT。