Grab收購foodpanda案出爐 公平會下午記者會說明

眾所矚目的東南亞外送平台龍頭新加坡Grab收購foodpanda台灣業務合併案，結果可望出爐。公平交易委員會委員會議宣布下午3時對外說明審議結果。

新加坡Grab（Grab Holdings）3月宣布以新台幣193億元（約6億美元）收購foodpanda台灣業務，Grab於今年6月16日提出完整申報資料，依照公平交易法第11條第7項規定，原本應於7月29日前審查，但公平會認為二者結合對市場競爭具有重大影響，因此7月宣布延長審議期間60個工作日，審查期限至10月27日止。

由於此案不只牽動外送平台的市場競爭，也牽涉資料安全、市場集中及國際投資可能帶來的經濟效益，外界高度關注。