聽新聞
0:00 / 0:00
Grab收購foodpanda案出爐 公平會下午記者會說明
眾所矚目的東南亞外送平台龍頭新加坡Grab收購foodpanda台灣業務合併案，結果可望出爐。公平交易委員會委員會議宣布下午3時對外說明審議結果。
新加坡Grab（Grab Holdings）3月宣布以新台幣193億元（約6億美元）收購foodpanda台灣業務，Grab於今年6月16日提出完整申報資料，依照公平交易法第11條第7項規定，原本應於7月29日前審查，但公平會認為二者結合對市場競爭具有重大影響，因此7月宣布延長審議期間60個工作日，審查期限至10月27日止。
由於此案不只牽動外送平台的市場競爭，也牽涉資料安全、市場集中及國際投資可能帶來的經濟效益，外界高度關注。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。