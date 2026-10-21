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台股震盪反彈 金融股具三大支撐攻守兼備

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

台股21日迎來強勁反彈，盤中上漲逾300點，金融類股指數同步走揚，包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、華南金（2880）等金控股皆上揚逾3%，成為吸引買盤的關鍵。面對台股近期於高檔頻繁震盪的格局，電子權值股面臨短線評價面修正與上檔賣壓，具備評價相對親民、獲利底氣扎實及高殖利率特性的金融股，因基本面穩健、具防禦韌性及高股息活水注入，三大支撐下，後市具備「進可攻、退可守」優勢。

從基本面與籌碼結構觀察，首先，金融股今年以來金控與銀行體系受惠於投資收益回升、手續費收入成長及利差維持健康水準，獲利動能強韌；壽險型金控亦在股市大好行情把握機會進出市場操作，大幅拉升淨值與保留盈餘。在上市櫃企業獲利維持成長的大環境下，金融股明年的配息底氣更加充足，具備高殖利率優勢，對於偏好穩定現金流的中長線資金具備極高吸引力。

其次，目前市場資金高度集中於AI等科技族群，當科技股面臨漲多回檔或評價修正時，金融股因本益比與股價淨值比相對親民，成為法人調節電子持股後的絕佳資金停泊處，展現絕佳的防禦韌性。

其三，金融股向來是高股息ETF的重點核心配置。以今年表現亮眼、涵蓋較高金融股權重的高股息產品為例，統一台灣高息動能（00939） 產業配置即以金融及電子雙主軸並進，兼顧獲利成長性與防禦特性，今年以來受惠成分股走揚與評價重估，展現強大上漲動能，配息表現亦創下新高；重倉配置大型金控股的國泰永續高股息（00878），同樣倚重金融族群穩健的下檔防禦力，今年以來股價繳出五至六成的亮眼漲幅。

在龐大高股息活水定期定額挹注及成分股定期換股的機制下，大型優質金融股持續獲得實質的籌碼買盤支撐。

展望第4季與後市，統一台灣高息動能ETF基金經理人林良一表示，市場普遍看好第4季台股表現，上市櫃企業獲利成長、雲端資本支出擴張，以及AI新平台放量，均為支撐盤勢的重要因素。不過，考量上檔賣壓仍重，短線預期將以高檔震盪、底部逐步墊高的方式緩步向上。高息族群具備評價相對親民、現金流穩定等特色，在資金高度集中AI的市場環境下，可望發揮防禦功能，成為資金停泊的選項。

法人建議，投資策略上，投資人可持續關注獲利動能明確、海外資產品質穩健且兼具高殖利率潛力的指標型金控股與銀行股；若偏好分散配置，亦可透過金融權重較高的高股息工具分批布局，藉由金融股穩固的下檔防線，穩健參與後續行情。

金融股 台股 國泰金

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