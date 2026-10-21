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兆豐攜手安得烈食物銀行 捐贈200個食物箱助弱勢家庭

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐慈善基金會副董事長張傳章（前排中）與兆豐金控集團各子公司董總等高階主管共同捲袖做公益，攜手安得烈食物銀行捐贈200個食物箱關懷弱勢。兆豐金控／提供
兆豐慈善基金會副董事長張傳章（前排中）與兆豐金控集團各子公司董總等高階主管共同捲袖做公益，攜手安得烈食物銀行捐贈200個食物箱關懷弱勢。兆豐金控／提供

兆豐慈善基金會20日前往安得烈食物銀行捐贈食物箱，由兆豐慈善基金會副董事長張傳章號召兆豐金控集團各子公司董總等高階經營團隊擔任志工，共同捲起袖子投入進行物資整理、分裝及裝箱。此次共捐贈200個食物箱，將透過安得烈慈善協會送至扶助的弱勢家庭，以實際行動傳遞關懷與溫暖。

張傳章表示，兆豐慈善基金會持續投入公益，將社會溫暖與正向力量傳遞至更多角落，讓有需要的家庭感受到關懷與支持，基金會已連續兩年號召金控及子公司副總經理級以上主管擔任食物箱包裝志工，希望透過親身參與，將愛心化為實際行動。他指出，安得烈慈善協會長期透過食物銀行服務，協助弱勢家庭及青年學子獲得所需生活物資，陪伴他們度過困境。

除捐贈食物箱與辦理志工服務外，兆豐慈善基金會今年投入近千萬元的經費進行社會公益救助，包括認養家扶中心兒童及補助營養午餐協助經濟弱勢家庭減輕負擔，並透過教育部學校教育儲蓄戶補助清寒學童餐費與教育支出，協助孩子安心就學與健康成長等。日前集團子公司也向社福機構採購逾700盒中秋愛心禮盒，並號召北中南志工參與禮盒包裝服務，以實際行動傳遞溫暖，落實企業回饋社會的公益使命。

此外，兆豐慈善基金會今年啟動「永續循環 愛心接力」輔具捐贈計畫，捐贈桃園、台南、高雄等地100台輪椅及50台助行器，並辦理急難救助、贊助苗栗、嘉義、花蓮共2,524位弱勢民眾的微型保險費，補助門諾醫院、羅東聖母醫院、衛生福利部臺北醫院等醫療院所的貧困民眾醫療救助基金，減輕弱勢家庭生活與就醫負擔；並響應環境部「袋袋箱傳」計畫募集近1,800件二手物資及逾3.2萬個二手袋，透過資源共享與循環利用，將關懷擴及更多有需要的族群，未來將持續攜手公益夥伴，整合更多社會資源，將愛心與溫暖送到更多需要幫助的角落。

兆豐 弱勢家庭 食物銀行

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