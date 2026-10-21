黃金陷入多空拉鋸！金價暫守4,100美元 大行卻急砍預測

國際金價持續走弱，21日雖小幅反彈，但仍徘徊在每英兩4,100美元關卡附近，盤中最高4,125.69美元、最低4,106.52美元。觀察近五日走勢，金價一度逼近4,200美元，隨後一路回落至4,100美元附近，短線跌勢尚未扭轉。

黃金近期持續承壓，主要受到油價上漲、通膨居高不下及聯準會（Fed）升息預期升溫影響。美伊和平談判進展反覆，加深市場對原油供應中斷的擔憂，市場目前預期Fed在12月再度升息的機率超過九成，推升美元及美債殖利率，降低不孳息黃金的吸引力。

在金價陷入盤整之際，加拿大帝國商業銀行資本市場部（CIBC Capital Markets）大幅下修金價預測，將今年第4季目標價由每英兩6,500美元降至4,500美元，下修幅度達31%；2027年平均金價預測也由6,500美元降至5,200美元，2028年則由6,000美元下修至5,500美元。

不過，CIBC認為，短線利率壓力不代表黃金長期支撐消失。各國央行持續購金，加上黃金ETF資金回流，仍是支撐金價的兩大力量。統計顯示，今年上半年全球央行購金345公噸，第3季全球黃金ETF則吸引307億美元資金流入。

市場接下來將聚焦Fed於10月28日公布的利率決策，以及29日美國個人消費支出（PCE）物價指數，觀察升息預期是否再度升溫。