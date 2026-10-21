年終理財！台新銀推「薪水存Richart」 活儲享最高3.5%、刷卡最高3.8%

距離年底不到三個月，不少上班族已開始盤算陸續發放的年終獎金、年節支出及後續理財如何安排。看準上班族對薪資管理、存款增值與消費支出的需求，台新銀行Richart推出「薪水存Richart」開戶專案，一站式整合優利活儲、刷卡回饋及投資服務，協助客戶從薪資入帳、日常消費到投資理財都能有效運用，輕鬆展開日常理財。

多數企業的年終獎金將於農曆年前陸續發放，不少民眾習慣將薪資與獎金存放於一般無優利的薪轉帳戶，未能進一步發揮增值空間。以目前銀行活儲牌告利率不到1%水準，等同讓辛苦錢默默縮水。台新Richart幫上班族把薪水價值穩定放大，活動期間成功開立Richart數位存款帳戶，並於開戶流程輸入指定專屬代碼「RTSALARY」，首次登入Richart App，即可獲得200元用戶禮；新戶一鍵開立優利子帳戶，還享30萬元內最高3.5%活儲優利，相當於牌告利率的4倍，每月最高可領約863元利息，讓薪水從入帳那一刻起就悄悄滾動；搭配每月各5次跨提跨轉免手續費，全臺超過4,000台ATM隨領隨用，資金調度靈活不受限。

除了存款優惠外，日常消費也能累積回饋。申辦台新Richart卡並設定台新存款帳戶自動扣繳，七大刷法彈性切換，無論是日常採買、餐飲外送、追星串流還是海外旅遊，最高享有10%消費回饋，讓花出去的每一分錢都有回饋入袋；投資理財方面，透過台新Richart App即可線上申請新臺幣、外幣及台新證券交割帳戶，更享有定期定額投資基金免手續費，存款、消費、投資一站整合，讓薪水在不同場景中持續增值。

台新銀行Richart持續以數位金融服務協助上班族有效管理薪資、靈活運用資金。從優利活儲、刷卡回饋到投資理財，讓每一分薪水都能發揮更大效益。「薪水存Richart」開戶專案活動至2027年1月31日止，邀請上班族善用數位金融服務，為新一年的財富累積提前布局。