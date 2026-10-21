台股開高化解破季線危機 新台幣午盤升1.07角

國際金價持續走弱，21日雖小幅反彈，但仍徘徊在每英兩4,100美元關卡附近，盤中最高4,125.69美元、最低4,106.52美元。觀察近五日走勢，金價一度逼近4,200美元，隨後一路回落至4,100美元附近，短線跌勢尚未扭轉。

2026-10-21 12:54