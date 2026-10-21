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台股開高化解破季線危機 新台幣午盤升1.07角
新台幣匯價午盤以32.51元暫收，升值1.07角，成交量9.93億美元。早盤外資由日前單邊抓美元匯出，轉為「雙向」。同時美元指數轉弱。均支撐新台幣由貶轉升。
匯銀分析，周二美元指數震盪走低。伊朗總統與巴基斯坦陸軍參謀長昨日進行會晤，一度傳出和談或有進展下，避險情緒降溫，美元指數從高點101.982回落。惟中東戰事發展仍具不確定性，加上通膨壓力猶，限制市場風險情緒改善幅度，美元指數終場下跌 0.27%,收在101.71。
台股今早開高，化解「季線」跌破危機，新台幣匯價也適時由貶轉升，午盤升值1.07角。
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