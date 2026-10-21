元大人壽「元元致富」系列 壽險與年金雙軌並進滿足不同世代需求

根據國家發展委員會最新人口推估數據，2025年底國內新生兒出生人數已連續10年創新低，而65歲以上高齡人口占比更突破20%大關，正式邁入超高齡社會。面對嚴峻的高齡少子化時代，如何兼顧長期資產增值與基本保障，已成為現代人退休規劃及資產傳承的重要課題。為滿足民眾對穩健退休與資產配置的需求，元大人壽推出的「元元致富」系列投資型商品，攜手元大投信專業研究團隊代操與嚴選基金，憑藉亮眼表現獲媒體譽為「百億神單」黑馬，為保戶提供涵蓋「高額保障、穩健投資、彈性配置」的解決方案。

元大人壽指出，許多民眾在購買投資型保單時，最在意前期費用扣除會影響投資增值效益。而「元元致富」系列投資型商品具備「保費高度參與投資機會」的亮點，保險費於首年投資配置前未先扣除相關費用，讓資金能在第一時間高度參與投資市場。此外，第5年起即不收取保單行政費用，第10保單周年日(含)起更有機會享額外的「加值給付金」回饋，對長期持有的保戶更具優勢。

在投資配置上，元大人壽「元元致富」系列投資型商品秉持「嚴選重於多選」的原則，提供多檔海內外共同基金標的供保戶選擇。此外，保戶亦可選擇由元大投信專業實戰團隊代操的投資帳戶，包括新台幣計價的「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙享」及今年甫推出的美元計價「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-財富雙利」投資帳戶，不僅廣納台、美、日與全球強勢 ETF 及主流產業標的，動態捕捉資產流向，兼顧「資產增長機會」與「風險分散」，搭配撥回機制（全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金，撥回率或撥回金額非固定），還能有機會創造穩定現金流來源。

元大人壽「元元致富」系列投資型商品提供壽險及年金險二種選擇，可根據保戶所處的人生階段彈性靈活配置，若是正為退休生活準備、需要穩定現金流的族群可選擇「變額年金保險」，依個人財務規劃需求，選擇約定時間點啟動年金給付，將累積的帳戶價值轉化為一輩子安心的退休準備金；身為家庭經濟支柱、「上有老、下有小」的三明治世代或有資產傳承需求的高資產族群則可選擇「變額萬能壽險」，在參與市場成長、累積資產的同時，也可兼具高額的身故或完全失能保障，即使面對突發風險，也能維持家庭財務穩定，將愛與財富順利傳承下一代。

除了台幣計價商品外，考量全球金融市場波動加劇，以及美元作為國際主要儲備貨幣的避險抗震優勢，元大人壽亦針對「元元致富」系列投資型商品推出美元計價商品供選擇，協助保戶多元配置外幣資產，不論是海外置產或累積子女留學教育金，都能提供極佳的靈活性。

元大人壽關注市場脈動，致力研發符合國人需求與期待的商品，「元大的」投資型保單不僅提供保險保障、轉嫁風險的功能，同時還能掌握全球投資趨勢，讓多元布局、分散投資、保險保障一次滿足，成為資產配置、保險規劃中重要的一環。