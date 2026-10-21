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美股吸金動能最強！今年來股票型基金淨流入3,450億美元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期國際總經環境雜音升高，包括中東與俄烏地緣政治情勢、美國通膨變化、歐洲政治社會情勢，以及市場對AI企業資本支出與融資壓力的疑慮，均使投資人風險態度轉趨謹慎。美國科技股近期修正，也牽動台股震盪，尤其前期漲幅較大的AI相關族群面臨較明顯的獲利了結壓力。

全球股市資金持續向美股及新興市場集中。根據EPFR統計，截至2026年10月14日當周，美國股票型基金淨流入390.97億美元，居主要區域市場之冠；拉丁美洲亦吸引17.19億美元淨流入，亞洲不含日本、全球新興市場及歐非中東則分別淨流入5.51億、3.78億及1.14億美元，僅已開發歐洲淨流出15.01億美元。

若將時間拉長至今年以來，美國股票型基金累計淨流入達3,450.67億美元，資金動能最為突出；全球新興市場亦累計吸金704.90億美元，拉丁美洲淨流入87.71億美元。相較之下，已開發歐洲及亞洲不含日本分別淨流出157.83億與97.31億美元，顯示全球股票資金配置持續分化，美股及部分新興市場仍為主要資金停泊方向。

安聯投信表示，不過從資本支出、產業需求與企業獲利趨勢觀察，AI中長期成長主軸尚未出現根本性改變，市場焦點正由題材與評價擴張，逐步轉向企業獲利能否實際兌現。

若拉長至今年以來，美國股票型基金累計淨流入逾3450億美元，資金優勢最為突出；全球新興市場亦累計淨流入704.90億美元，拉丁美洲淨流入87.71億美元。相較之下，已開發歐洲與亞洲不含日本分別淨流出157.83億及97.31億美元，顯示今年全球股票資金配置呈現明顯區域分化。

安聯投信表示，近期國際總經環境紛擾不斷，包括中東及俄烏情勢、美國通膨數據、法國抗議活動，以及對AI公司債務壓力的擔憂，投資人偏向謹慎，美國科技類股修正下跌，也引發台股震盪，特別是先前表現強勁的AI族群面臨較大賣壓。

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