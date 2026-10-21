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新台幣匯價今早觸及32.7元 外匯市場消化外資匯出壓力

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新台幣匯價今早觸及32.7元，早盤外匯市場仍持續消化前一日外資賣超台股匯出款項。在美股方面，AI投資疑慮未消，惟企業財報及油價回落，主要股指仍具支撐。新台幣匯價今早開半一個半小時內區間在32.62~32.704元間， 趨勢依然偏貶。

匯銀人士指出，AI基建投資回報疑慮持續壓抑科技股，但3M等企業財報優於預期，疊加油價與長端美債殖利率回落，促使資金轉向醫療保健及利率敏感板塊，帶動道瓊領漲、標普小幅收高。

此外，油價回落緩解通膨疑慮，支撐中長天期美債價格上揚，短端殖利率則小幅走高，帶動殖利率曲線趨平，美元隨美債殖利率回落而走弱。

美元指數今早在101.77附近。

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