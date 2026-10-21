聽新聞
0:00 / 0:00
新台幣匯價今早觸及32.7元 外匯市場消化外資匯出壓力
新台幣匯價今早觸及32.7元，早盤外匯市場仍持續消化前一日外資賣超台股匯出款項。在美股方面，AI投資疑慮未消，惟企業財報及油價回落，主要股指仍具支撐。新台幣匯價今早開半一個半小時內區間在32.62~32.704元間， 趨勢依然偏貶。
匯銀人士指出，AI基建投資回報疑慮持續壓抑科技股，但3M等企業財報優於預期，疊加油價與長端美債殖利率回落，促使資金轉向醫療保健及利率敏感板塊，帶動道瓊領漲、標普小幅收高。
此外，油價回落緩解通膨疑慮，支撐中長天期美債價格上揚，短端殖利率則小幅走高，帶動殖利率曲線趨平，美元隨美債殖利率回落而走弱。
美元指數今早在101.77附近。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。