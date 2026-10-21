跨國股票型基金近半年淨流入155億元 統一全球新科技基金貢獻逾百億

AI滲透率提高，算力供不應求，促使美國雲端大廠大手筆加碼訂單，推動全球AI供應鏈齒輪高速運轉，井噴式的獲利成長紅利外溢至其他產業，以美股為首的全球股市近半年多頭氣勢旺。根據投信投顧公會9月底資料，行情火熱吸引資金湧入投信跨國股票型基金，近半年全體資金淨流入達到155.65億元。其中，統一全球新科技基金就貢獻逾百億元的淨流入，帶動基金規模擴增至227.71億元。

據投信投顧公會9月底統計，投信跨國股票型基金近半年資金淨流入前五名，多為投資全球科技股。最受資金青睞的統一全球新科技基金，近半年就獲得105.85億元的資金挹注，也是唯一的一檔資金淨流入逾百億元跨國股票型基金。若拉長統計期間，今年來這檔基金的資金淨流入更達到123.05億元。這顯示投資人認同全球AI供應鏈已形成完整生態系，全球科技股票型基金能完整掌握AI趨勢的投資機會。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，雖然美國聯準會為使通膨下降至目標區間，9月已升息1碼，並預估年底前仍有升息空間，但同步調升美國2026、2027年經濟成長預估，且預估增速高於長期平均值。經濟基本面穩健，提供股市多頭支撐。即便受到地緣政治不確定性影響，油價可能出現較大波動並推升通膨，但市場認為整體趨勢來說，通膨將持續降溫，有利美債殖利率回落及股市評價上升。

郭智偉表示，在地緣政治及主權AI競爭下，前沿模型發展已成軍備競賽，放緩的可能性低，反而有更高的機率會推升更多相關的需求，包括資安規範能力、電力及資料中心建設等。目前全球AI資本支出持續增加，前沿AI實驗室重申未來五年將新增約380GW算力建置目標，電力吃緊預計逐步成為市場焦點。輝達及ASIC廠商新產品於第4季依序進入大量生產階段，使全球AI供應鏈有望持續受惠資本支出快速增長趨勢。

截至9月底，統一全球新科技基金前三大投資區域為美股64.32％、台股24.75％、日股3.19％。這檔基金投資主軸以受惠AI發展的相關類股為核心，前十大持股涵蓋AI硬體供應鏈、AI軟體服務、新能源、太空衛星、資安等領域。若投資人習慣於股市交易，也可利用主動統一前沿科技ETF（00411A）布局全球科技股後市行情。00411A投資策略聚焦雙主軸，包括具備高成長潛力的前沿科技、坐擁寬廣護城河的主流科技，一網打盡時下熱門題材並瞄準新世代科技趨勢。