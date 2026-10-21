迎接永續揭露新時代！凱基證券攜手產官學 引領企業轉型升級

凱基證券、IR Trust以及中華獨立董事協會共同主辦的ESG投資論壇-2026 ESG x IFRS 永續揭露新時代論壇，12月20日在集思仁杭會議中心盛大登場。論壇集結超過250位來自企業界及專業機構領袖與專家，參與台灣規模最大的ESG投資論壇，邀集金管會常務副主任委員莊琇媛、臺灣證券交易所、櫃買中心、勤業眾信、萬國法律事務所等產官學代表，從監理、企業實踐與資本市場視角展開深度研討。

隨著臺灣證券交易所正式將公司治理評鑑轉型改制為ESG評鑑，調升環境與社會比重，並啟動上市櫃公司與 IFRS S1/S2 準則深度併軌，ESG已正式進入財務級定量數據揭露與永續資訊與年報同步發布的新時代。針對政策與評鑑制度變革，臺灣證券交易所公司治理部經理陳長惠表示，面對ESG評鑑與IFRS併軌，企業應將永續揭露轉化為核心管理能力，重點在於落實經營管理。

企業應打好四項基本功：首先強化董事會治理；其次建立溫室氣體與永續資料基礎；再者健全跨部門協作流程；最後提升揭露能力並精進改善，以從容因應未來各項挑戰。證券櫃檯買賣中心上櫃監理部經理黃文君表示，因應國際永續發展趨勢，鼓勵企業善用IFRS永續揭露準則專區資源，提升永續資訊揭露品質，將永續議題融入公司治理與經營策略，從資訊揭露深化至實際行動；此外，透過今年正式實施的綠色證券認證制度，彰顯企業綠色轉型成效，引導市場資金支持綠色產業。

凱基證券董事長許道義表示，合規只是起跑線，永續數據的品質與策略運用，才是決定企業價值的關鍵。隨著ESG績效直接影響法人資金配置，企業建立完善內控體系不僅能降低資金成本，更是贏得市場信任的重要基礎。作為企業永續的最佳夥伴，凱基證券除協助企業發行永續發展債券與籌資外，更將ESG融入承銷與投資布局。面對評鑑升級與財務級揭露浪潮，凱基證券將持續發揮專業，協助上市櫃企業將永續轉型成果轉化為實質競爭優勢。

從資本市場機構法人視角剖析，凱基投顧董事長朱晏民指出，ESG法規雖增加短期合規成本，但長期能降低資訊不對稱。ESG就像「安全帶」，重點非直接表述企業表現、股票報酬或投資風險，而是提早識別氣候與治理風險、降低踩地雷的機率。當前最大挑戰在於資料品質，唯有建立共同標準並連結財務意義，才能真正提升投資決策品質。

凱基證券作為永續金融的重要推手，將持續深化永續金融布局積極響應政府推動永續金融政策，已擔任多檔永續發展債券的主辦承銷商，協助企業及金融機構於資本市場順利籌資推動永續發展，未來透過ONE KGI資源整合，協助企業將資金投入具環境及社會效益的投資計畫，為社會提供永續金融解決方案。