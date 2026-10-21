國泰00400A定期定額戶數、基金規模 連五月正成長

國泰投信指出，近十年台股11、12月的單月正報酬機率分別為60%及80%，提供投資人評估進場時機的參考。國泰投信主動國泰動能高息ETF（00400A），自2026年4月9日掛牌至今，迎來「規模逾300億元、定期定額戶數破萬」雙里程碑，截至10月19日基金規模達303.9億元；00400A最新一次配息最後申購日為11月5日，除息交易日為11月6日，預定於12月2日發放。

00400A基金經理人梁恩溢表示，分批投入累積投資部位，主動選股掌握企業變化，兩者結合，讓參與台股更有節奏。00400A定期定額扣款戶數與筆數已連續五個月呈現正成長，9月扣款戶數突破萬戶，月增約19%；扣款筆數超過2.7萬筆，月增約16%，反映投資人的關注熱度，以及紀律投入參與台股的信心。

00400A主動國泰動能高息聚焦AI動能和高現金流選股策略，打造主動式靈活布局。根據投信投顧公會資料，00400A近三個月報酬7.91%，名列台股主動式ETF第一名（同類型基金平均0.60%）；近六個月報酬60.08%，名列台股主動式ETF第四名（同類型基金平均53.10%）；自成立以來，累積報酬率亦達59.28%，展現優異操作成績，基金規模持續擴大，定期定額戶數亦連續五個月正成長，為熱門主動式台股ETF之一。

梁恩溢指出，AI需求為供應鏈帶來訂單，選股則要進一步看見訂單背後的獲利品質。經濟部統計顯示，8月外銷訂單首度突破千億美元，年增逾七成，反映台灣供應鏈接單動能。從00400A產業配置觀察，半導體相關持股約35%、電子零組件約27%，兩大主軸合計約占62%，另涵蓋電腦及周邊設備、其他電子等產業。布局從晶片延伸至零組件與系統設備，研究團隊更須追蹤出貨進度、產品組合及毛利率，辨識能將需求轉化為營運成果的企業。

梁恩溢解析，目前整體總經條件與產業趨勢，機會與風險並存。美國期中選舉、油價高漲、晶片通膨，都使得整體市場震盪加劇。然而，台灣在整體AI供應鏈的關鍵位置，AI技術成為大國博弈、巨型企業的戰略資源。進一步檢視企業獲利，AI的回收期縮短，Token報價上揚算力供不應求。最近一期的台積電法說，再次確認整體晶片能見度高，需求強勁。00400A透過成長與動能配置，量化與質化分析，打造具有攻守兼備DNA的投資組合。

國泰投信表示，布局台股可從「產業方向、獲利進展、評價依據」三大面向觀察，透過00400A的主動選股與彈性配置，追蹤企業成長脈動，再搭配定期定額分批投入，將中期投資觀點化為日常紀律，建立適合自己的投資步調；另外，投資人可依資金需求及風險承受能力，定期檢視配置與淨值變化，讓投資規劃與自身目標相互契合。配息不代表基金實際報酬，過去績效亦不代表未來績效。