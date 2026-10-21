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國泰金：股市樂觀指數攀峰
受惠於AI應用加速擴展及基本面支撐，民眾對股市樂觀指數刷史上新高。國泰金控（2882）昨（20）日公布10月國民經濟信心調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數、展望樂觀指數雙雙展現強勁復甦動能。
其中，股市樂觀指數更一舉衝上55，刷新歷史新高，與風險偏好指數35，並有高達42%民眾認為，股票及基金等投資獲利是改善家庭財務的關鍵來源。
今年9月初受到美伊戰局擴大，油價走升至100美元以上帶動升息預期，台股走跌，在9月FOMC會議升息1碼後，政策不確定性暫時解除，加上後續Meta AI代理Muse新應用，帶動AI類股走升，台股隨之上漲。
受此激勵，國泰金控調查顯示，民眾對台股的樂觀情緒上揚，看好未來半年台股表現的民眾比例達65.8%，較前月增加3.2個百分點，帶動股市樂觀指數自前月49.1攀升至55，創下歷史新猷。同時，民眾投資意願更趨顯著，風險偏好指數亦由32.9升至35，有43.8%民眾有意願將現金或定存轉入股票市場，月增1.2個百分點。
在景氣與經濟成長方面，國發會最新公布的8月景氣對策信號續呈紅燈，且領先指標與同時指標持續上升，顯示國內景氣維持穩健擴張基調。主計總處日前預估台灣2026年全年經濟成長率達11.05%、通膨率為2.07%。國泰金控調查顯示，民眾對今年台灣經濟成長率平均預期值達10.94%，有55%民眾認為將高於11%，顯示民間對整體經濟動能極具信心。
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