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壽險業今年保費挑戰新高 前九月收入達1.1兆元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
投資型保單熱賣，壽險業今年新契約保費收入有望挑戰新高。聯合報系資料照
投資型保單熱賣，壽險業今年新契約保費收入有望挑戰新高。聯合報系資料照

投資型保單熱賣，壽險業今年新契約保費收入有望挑戰新高。壽險公會昨（20）日公布，前九月新契約保費收入（含非保險合約）達1兆1,723.5億元，年增近六成，距2018年全年歷史高點1兆3,798億元，僅差2,074.5億元，全年有機會改寫紀錄。

此外，前九月續年度保費收入1兆2,718.8億元，年增7.3%，推升整體保費收入達2兆4,442.4億元，年增27%。

壽險近年新契約保費概況
壽險近年新契約保費概況

壽險公會指出，前九月新契約保費收入中，壽險為7,088.1億元，占60.5%，年增39.3%；傷害險117.6億元，占1%；健康險349.3億元，占3%，年增5.9%；年金險4,168.4億元，占35.6%，年增124.7%。

其中，投資型保單成為推升新契約保費收入的主要動能。投資型壽險新契約保費收入2,616.2億元，年增128%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）4,147.6億元，年增129.1%。整體投資型保單新契約保費收入合計6,763.8億元，年增128.7%。

壽險公會分析，投資型保單銷售成長，可能受惠於全球主要股市上半年表現穩健，帶動民眾投保需求。近期雖受到投資市場震盪，以及美國聯準會（Fed）9月升息1碼等因素影響，市場觀望氣氛轉濃，但壽險公司持續深化與銀行、投信等通路合作，推出兼具保障與投資功能的商品，支撐銷售表現。

傳統型保單方面，前九月傳統型壽險新契約保費收入4,471.9億元，年增13.5%；傳統型年金險20.8億元，年減53.5%。整體傳統型保單新契約保費收入4,959.7億元，年增11.8%。

壽險公會指出，傳統型商品成長主要來自三大因素。首先，因應2026年接軌IFRS 17及新一代清償能力制度，壽險公司持續調整商品策略，推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的保障型及期繳型保單。

其次，壽險公司陸續調升新台幣及外幣利變型保單宣告利率，提升商品吸引力。第三，因應超高齡化及少子化趨勢，業者持續推出兼具保障、資產累積及傳承功能的分紅保單與利變型商品，帶動市場需求。

從銷售通路觀察，前九月壽險公司自有行銷體系新契約保費收入5,438.5億元，占46.3%；銀行經代保代通路4,334.2億元，占36.9%；傳統保險經紀人及保險代理人通路1,950.7億元，占16.6%。

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