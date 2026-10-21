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證交所放送台股新利多 29家企業可揭露三年財測

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
臺灣證券交易所放送台股新利多。 聯合報系資料照
臺灣證券交易所放送台股新利多。 聯合報系資料照

臺灣證券交易所放送台股新利多，昨（20）日宣布，即日起推出「提升企業價值計畫2.0」（Power Up Plan 2.0）四大升級措施，放寬符合資格的上市公司可揭露未來三年財務預測資料，今年有台積電等29家上市公司率先適用，其中24家資本額100億元以上者不受三年限制，新制有助機構投資人評估中長期展望，提高台股國際競爭力。

據了解，櫃買中心也準備跟進，向主管機關積極申請放寬上櫃公司比照上市公司規定。

證交所總經理李愛玲分析，「提升企業價值計畫1.0」2024年上路後，截至2025年底，已有487家上市公司自願揭露計畫。但受制現行規定，法說會僅能揭露短期及片斷財務資訊，為解決此一痛點，證交所決定推出四大升級措施。

首先，放寬預測性資訊方面，證交所修訂「對上市公司應公開完整式財務預測之認定標準」，除原規定資本額大於100億元且公司治理評鑑前5%公司，可於「法說會」揭露營收、毛利率、營利率等營運展望，無年期限制，目前僅台積電近兩年法說會釋出展望時採用；此次新增規定，市值達500億元以上且公司治理評鑑前5%，可於提升企業價值計畫中揭露發布年度起至其後三個年度內財測資訊。

為提升資訊品質，配套措施則是兼顧預測性資訊合理性，例如揭露重要基本假設、估計基礎及警語，隨時檢視執行情形，持續更新，並保留歷次更新軌跡等。

依2026年4月30日公司治理評鑑結果公布日市值計算，目前共有晶圓雙雄、台達電、聯發科、兆豐金等29家上市公司符合資格；惟當中的貿聯-KY、華碩、研華、聯詠、志聖等五家因資本額未達100億元，僅可發布三年預測性資訊。李愛玲表示，希望透過鼓勵、不強制方式，由優質大型企業先行實踐，未來會循序漸進擴大適用範圍。

其次，為利於市場參與者更容易找到、比較及使用企業價值資訊，證交所規畫建置「提升企業價值資訊網站」，打造企業價值資訊一站式入口，串聯企業揭露計畫內容、投資指標、比較分析及IR議合服務功能，以利投資人使用。

第三，修訂提升企業價值計畫揭露指引，提供完整版與精簡版內容，並附上三種情境範例供公司運用。

最後，採用新規定的上市公司，在業績發表會及海內外引資活動等多元宣傳管道，提升企業能見度。

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