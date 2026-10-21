彰銀主辦兩科技業聯貸

彰化銀行（2801）20日宣布，統籌主辦光洋科70億元及創鉅30億元聯貸案，合計100億元，兩案分別超額認參181%、173%，顯示銀行團看好兩家公司營運與獲利前景，也反映AI帶動半導體及資料儲存產業的發展商機。

兩案昨舉行聯合簽約儀式，由彰銀擔任統籌主辦暨管理銀行，資金主要用於償還既有金融機構借款及未來營運周轉。包括元大、合庫、華南、兆豐、臺銀、一銀、土銀及安泰銀行等參與，顯示銀行團對兩家公司營運前景的支持。

此次聯貸的一大看點，是同時涵蓋半導體上游材料與資料儲存產業。隨AI、高效能運算（HPC）快速發展，半導體先進製程與資料儲存需求增加，也帶動高階靶材等關鍵材料需求成長。

光洋科成立逾48年，為貴金屬回收精煉及靶材製造大廠，高階靶材已打入全球半導體供應鏈。

面對半導體靶材需求成長，光洋科將相關業務分割成立創鉅，自身則持續深耕硬碟儲存、陶瓷及循環經濟，提升貴金屬回收再利用率。

創鉅於2025年自光洋科半導體部門分拆後，專注半導體前段先進製程及後段先進封裝材料。透過與客戶合作開發高階靶材，逐步突破過去高度仰賴國際大廠供應的局面，成為半導體供應鏈的重要材料供應商。

彰銀指出，此次聯貸除支應企業營運資金需求，也有助創鉅提升產能規模與研發實力，因應高階電子材料需求成長。

光洋科與創鉅分別布局資料儲存、資源循環及半導體先進材料，呼應AI產業鏈不同環節的需求。

值得注意的是，兩件聯貸案也結合ESG永續連結指標，將資源回收再利用及節能減碳表現納入利率調整機制，讓企業融資條件與永續績效連動，兼顧產業發展及低碳轉型。

彰銀表示，此次成功統籌百億元聯貸，展現對本土關鍵材料供應商的支持。未來將持續深化與綠色標竿企業合作，整合金融資源，透過聯貸及永續金融服務，協助企業推動產業升級與低碳轉型。