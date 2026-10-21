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一銀宜蘭分行奪藝術獎

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一銀行榮獲文化部「公共藝術獎－藝術實踐獎」，由文化部政務次長李靜慧（前排左）頒獎，第一銀行副總經理朱芙蓉（前排右）代表受獎。第一銀行／提供
第一銀行榮獲文化部「公共藝術獎－藝術實踐獎」，由文化部政務次長李靜慧（前排左）頒獎，第一銀行副總經理朱芙蓉（前排右）代表受獎。第一銀行／提供

百年銀行變身幾米藝術景點。第一銀宜蘭分行攜手在地繪本作家幾米，打造《忘記親一下．時空旅行》公共藝術，從234件作品中脫穎而出，拿下文化部第十屆「公共藝術獎－藝術實踐獎」，成為首家獲此殊榮的公股銀行。

第一銀行宜蘭分行於1921年落成，是當地僅存的日治時期銀行建築，2015年登錄為宜蘭縣定古蹟，至今仍在原址營運。

此次將百年古蹟與幾米繪本結合，讓歷史建築不只保留金融服務功能，也成為民眾親近藝術的城市空間。

此次公共藝術以幾米繪本中的「陪伴、成長與記憶」為創作主軸，作品依循古蹟環境調整角色色彩與配置，並融入復古元素及休憩設計，讓幾米筆下的角色與百年建築相互呼應。

一銀指出，宜蘭分行在保存文化資產的同時，也積極實踐ESG理念，除取得鑽石級綠建築標章、設置奉茶站，也透過戶外空間活化導入公共藝術，讓原有銀行建築與城市生活產生更多連結。

為擴大在地文化影響力，一銀更將公共藝術從分行延伸至整座城市，串聯宜蘭既有幾米文化景點，並與宜蘭縣政府合作推動文化觀光。

透過在地學校導覽、文化教育及AR實境解謎等活動，讓不同世代以多元方式認識宜蘭歷史與地方文化，也讓公共藝術不只停留在靜態展示，而能融入日常生活。

宜蘭分行古蹟修復成果也屢獲肯定，2025年拿下美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）建築設計「Rebirth重生」及「Culture文化」雙銀獎，並獲第23屆「國家品牌玉山獎」肯定。

此次再獲文化部公共藝術獎，展現從文化資產保存到藝術活化的成果。

一銀2011年起於總行設立「第一藝術空間」，無償提供國內藝術家展出平台，並將實體展覽延伸至線上，擴大藝術創作的接觸管道。2022年，一銀也在西門分行打造大型戶外塗鴉牆，讓藝術走出傳統展場。未來將持續結合各地分行的歷史、建築與在地文化，推動藝術特色分行及跨域合作。

宜蘭 一銀 藝術

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