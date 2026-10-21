國泰金公平待客獲肯定

國泰金控（2882）旗下子公司致力於防詐守護、金融友善、客戶權益保障及運用數位科技，積極打造公平待客的金融友善環境，國泰人壽、國泰產險雙雙榮獲金管會2026年公平待客原則評核排行前25%業者，國泰期貨也入榜前50%績優名單。

國壽領先業界連續八年蟬聯評鑑績優，從防詐守護、金融友善到客戶權益保障，全面落實公平待客精神。而國泰產險則連續三年獲評績優業者，從高齡保障、風險預防到投保流程及理賠服務等面向，持續精進各項金融友善措施，相關推動成果獲得主管機關肯定；國泰期貨也躋身前50%業者，展現積極推動金融友善服務、提升客戶服務品質的具體成果。

國壽為壽險業唯一連續八年榮獲金管會公平待客原則評核前25%績優的業者，從防詐守護、金融友善到客戶權益保障，持續將公平待客精神落實於各項環節。

在防詐守護方面，國壽積極強化防詐機制，透過「受詐風險監測模型」主動辨識潛在詐騙風險，協助民眾降低受騙風險。2025年至2026年7月累計攔阻241件詐騙案件，守護民眾財產逾新台幣1.9億元。

為持續提升第一線員工失智友善應對能力，國壽全台56處服務據點已獲失智友善組織認證，培育735位失智友善天使，打造具包容性的金融友善環境。在客戶權益保障方面，連二年創下壽險業最低申訴率，並獲美國史蒂夫獎「年度顧客服務申訴處理團隊」金獎肯定。

國泰產險則為連續第三年再獲公平待客原則評核前25%績優肯定。國泰產險將服務延伸至事故發生前的風險預防，透過「微心計畫」深入長照機構，為長照機構周邊打造「高齡交通風險地圖」；同時攜手教育部及國立陽明交通大學建置「校園交通風險地圖專區」，目前已超過百所學校推廣專區。

國泰期貨躋身期貨業前50%業者，展現推動金融友善服務之具體成果。在資訊安全方面，依循董事會建議持續推動資安升級，維持BS 10012個人資料保護以及ISO 27001資訊安全管理國際驗證，強化客戶資料與交易安全；在客戶服務方面，導入並且取得ISO 10002客訴管理系統驗證，優化客訴處理流程以及服務品質。