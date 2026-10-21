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台新力挺青少年做公益

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
第27屆台新青少年志工菁英獎以「認真就不一樣」為主軸，鼓勵青少年跨出舒適圈，用認真態度擁抱挑戰。台新青少年基金會／提供
第27屆台新青少年志工菁英獎以「認真就不一樣」為主軸，鼓勵青少年跨出舒適圈，用認真態度擁抱挑戰。台新青少年基金會／提供

由「台新青少年基金會」主辦、持續推動青少年志願服務表揚的第27屆「台新青少年志工菁英獎」，報名即將於10月31日截止。基金會積極鼓勵全台13至18歲在學學生，以及學校的服務性社團把握最後倒數時間踴躍報名，透過實際行動投入公益，展現新世代對社會的溫柔關懷與溫暖影響力。

活動以「認真就不一樣」為主軸，期盼青少年秉持認真態度面對每一件事，在幫助他人同時，收穫與眾不同的人生價值。為真實呈現志工們的感動故事，基金會今年首度將歷年獲獎者的服務歷程精煉成約15分鐘的短篇紀錄片；未來更預計針對歷屆得主的服務故事製作更多集數，完整紀錄學生與社團如何在社會各個角落持續堅持、發揮屬於年輕人的影響力。

為讓志工精神深耕校園，基金會於9月至10月間展開全台北、中、南及東共五所學校的巡迴宣導。校園現場除放映感人的紀錄影片，更特別邀請歷屆得獎主及多位知名勵志KOL親臨現場與師生深度交流。包含關注社會議題的「SALU林子竣」、展現生命韌性的「椅人」，以及勇於追夢冒險的「Jumbo詹博智」，鼓勵同學們跨出舒適圈。

台新青少年基金會董事長蔡清祥於巡迴活動中表示，基金會將歷屆得主故事整理成紀錄片帶進校園，就是希望能更貼近學生，讓大家知道做服務並不難。影片中的主角與同學們年紀相仿，只要懷抱熱忱、以認真精神持續實踐，每個人都有機會成為影響他人生命的角色，成就不一樣的人生。

第27屆「台新青少年志工菁英獎」徵件截止日為10月31日止。凡就讀國內國中、高中/職、五專（一至三年級）學生及向政府立案之同階段實驗教育學校在學生，或各校服務性社團皆可報名參加。該活動將由產官學界專業人士組成公正的評審團進行嚴謹審查，於次年正式公告選拔結果並舉行全國表揚典禮。希望藉由展示優秀獲獎者的熱情與貢獻，讓更多青年志工的故事被大眾看見，進而發揮正向感染力，激勵更多年輕世代積極投入志願服務的行列。

台新青少年基金會強調，為響應永續愛地球的綠色理念，獎項已全面採用無紙化線上報名系統，參賽者只需於網站完成登錄即可，不需再寄回紙本報名表。

青少年 公益 台新

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